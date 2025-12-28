Kyrgios se impone con claridad a Sabalenka en 'La Batalla de los Sexos'

Por un doble 6-3, en una hora y diecisiete minutos, el australiano Nick Kyrgios se apuntó la exhibición catalogada como 'batalla de los sexos' ante la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

El duelo no pasó de ser un mero partido festivo, amistoso, plagado de buen humor, de buenos momentos y de algunas acciones brillantes, tanto del jugador oceánico, que lleva tiempo sin competir, como de la bielorrusa, la dominadora del tenis femenino.

EFE DUBAI (United Arab Emirates), 28/12/2025.- Nick Kyrgios of Australia smiles during the 'Battle of the Sexes' exhibition match against Aryna Sabalenka of Belarus in Dubai, United Arab Emirates, 28 December 2025. (Tenis, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/Christopher Pike / POOL

Irrelevante el marcador e irrelevante el reclamo. La 'batalla de los sexos', que ya vivió capítulos anteriores a lo largo de la historia, no fue tal. No hubo ni cuestión ni debate. La presunta capacidad de que en el tenis el hombre y la mujer puedan competir a niveles similares se quedó al margen de la discusión en cuanto la organización estableció normas especiales para este cara a cara. Beneficiosas para Sabalenka, para establecer cierto equilibrio y que hubiera competición.

La pista donde jugó la ganadora de veintiún títulos, entre ellos cuatro del Grand Slam, uno en 2025, en el Abierto de Estados Unidos que añadió a los WTA 1.000 de Madrid y Miami y al torneo de Brisbane, era más pequeña que en la que se movía Kyrgios, que lleva tiempo al margen de la competición y cuya mejor clasificación fue el decimotercer lugar que alcanzó en el 'ranking' ATP en 2024, con final de Wimbledon de 2022 como principal hito y con siete títulos en su historial, ninguno de especial mérito.

Ahora la ATP fija al oceánico en el puesto 671 de la clasificación mundial tras una temporada en la que solo ha jugado cinco partidos, con una sola victoria, en el Masters 1.000 de Miami ante el estadounidense Mackenzie McDonald, y cuatro derrotas. No volvió a saltar a una cancha desde entonces el tenista de Camberra de 30 años que ha sido más noticia por su llamativa personalidad que por sus éxitos en los torneos.

No hubo pulso entre Kyrgios y Sabalenka, en un duelo sin ritmo, sin intensidad, con dos jugadores, especialmente el australiano, pausado, sin aceleración. Le bastó con cierto tino en el servicio al jugador de la ATP para plasmar su superioridad. Y eso que cada tenista contaba con tan solo un intento.

Sabalenka irrumpió a la pista de Dubai, poblada con 17.000 aficionados, a ritmo del 'Ojo del Tigre', a modo Rocky Balboa. Abajo, en la red, esperaba Kyrgios, más prudente en su puesta en escena.

EFE DUBAI (United Arab Emirates), 28/12/2025.- Aryna Sabalenka of Belarus gestures during the 'Battle of the Sexes' exhibition match against Nick Kyrgios of Australia, in Dubai, United Arab Emirates, 28 December 2025. (Tenis, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/Amr Alfiky / POOL

Con personajes del deporte como testigos, como los exfutbolistas brasileños Ronaldo Nazario y Kaka, despidieron el año Kyrgios y Sabelanka con un nuevo capítulo de la 'batalla de los sexos'.

Fue el cuarto de esta exhibición que de tanto en cuando asoma por el entorno del tenis. Previamente lo mostraron al mundo Bobby Riggs y Margaret Court, Riggs y Billie Jean King, ambos en 1973, y después Martina Navratilova ante Jimmy Connors en 1992.

El resultado fue una exhibición más para echar el cierre al año de tenis. Está más que asumida la distancia entre el circuito masculino y el femenino en este deporte. Pero como entretenimiento, es un reclamo y así resultó.