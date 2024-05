La pesadilla de una estrella de la WNBA en una cárcel rusa: "Había una mancha de sangre enorme"

La jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner aseguró que durante su detención en Rusia, donde permaneció de febrero a diciembre de 2022 tras ser arrestada por posesión de drogas, había "nidos de araña" y manchas de sangre en la cama, en una entrevista exclusiva difundida este miércoles por la cadena norteamericana ABC.

Griner, una de las mejores jugadoras del baloncesto femenino estadounidense, reconoció que se olvidó por completo de que tenía cartuchos con aceite de hachís para vapear en su maleta y definió como "un error enorme" no haberlo sacado de su equipaje a la hora de viajar a Rusia, donde iba a competir en la liga de baloncesto local.

"El colchón tenía una mancha enorme de sangre y te dan unas sábanas muy finas, por lo que estás prácticamente tumbada sobre unas barras", dijo Griner.La estadounidense aseguró además que decidió cortarse el pelo, porque sus rastas se congelaban. "Fue algo que tuvo que pasar. Teníamos arañas encima de mi cama haciendo nidos. Mis rastas empezaron a congelarse y se quedaban mojados y fríos, por lo que me enfermaba", contó Griner. "Tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir", agregó.

La jugadora de las Phoenix Mercury en la WNBA estadounidense informó además de que se le dio pasta dental caducada y que la usaban para quitar el moho negro de las paredes. Griner explicó que su mujer, Cherelle Griner, era habitualmente la encargada de hacer su maleta cuando tenía que viajar, pero que por alguna razón en la mañana de su viaje a Rusia eso no ocurrió.

