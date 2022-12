¿Cómo fue el intercambio de prisioneros entre Brittney Griner y 'el mercader de la muerte'?

La agencia de noticias estatal rusa TASS ha publicado las imágenes del intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos, que tuvo como protagonistas a la jugadora de baloncesto Brittney Griner y al traficante de armas Viktor But, conocido como 'el mercader de la muerte' y que tuvo lugar en un pista de avión de Abu Dhabi.

Griner, campeona olímpica (2016 y 2020) y del mundo (2014 y 2018) con los Estados Unidos, fue detenida en febrero pasado, pocos días antes de que Rusia lanzara su invasión de Ucrania, en un aeropuerto ruso por llevar aceite de hachís en la maleta. Fue condenada a nueve años de cárcel por tráfico de drogas.

Griner es también un icono de la comunidad LGTBI, ya que fue la primera deportista abiertamente gay con quien Nike firmó un acuerdo promocional, y ha escrito y hablado abiertamente en numerosas ocasiones del 'bullying' que sufrió por ser homosexual.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT