El desgraciado accidente de Noa Lang en Anfield: Sufre la semiamputación del pulgar derecho

Noa Lang es atendido por los médicos tras su corte en el pulgar de la mano derecha.

Noa Lang, extremo neerlandés del Galatasaray, ha sufrido la semiamputación del dedo pulgar derecho después de sufrir un extraño accidente en Anfield, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre su equipo y el Liverpool. Lang, que había entrado en la segunda mitad, chocó contra una valla publicitaría y sufrió un aparatoso corte que le habría seccionado la falange.

Cordon Press Noa Lang es retirado en camilla entre los aplausos del público de Londres.

El jugador permaneció durante varios minutos tumbado sobre el césped mientras médicos del Galatasaray y el Liverpool trataban de cerrar la herida, por la que sangraba copiosamente. Las cámaras de televisión evitaron mostrar imágenes de lo ocurrido por lo fuerte de las mismas. Lang gritaba de dolor y recibía oxigeno. De hecho, va a tener que ser operado del dedo en la ciudad inglesa.

Todo ocurrió en el tramo final con 4-0 en el marcador. En una carrera hasta línea de fondo, Lang apoyó la mano en la valla y se le quedó enganchado el dedo pulgar. Tras varios minutos de atención, en los que se se mareó del dolor, abandonó el terreno de juego en camilla, apretándose la venda que le colocaron sobre el dedo afectado y entre aplausos del público de Anfield.