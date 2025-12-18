COPE
Informa Helena condis

Araujo podría volver tras el parón navideño

El uruguayo se encuentra en su país trabajando con un preparador físico. Podría volver en el entrenamiento a puerta abierta del 29 de diciembre. Se encuentra mejor anímicamente.

Ronald Araujo podría regresar a la disciplina azulgrana tras el parón navideño.-

Cordon Press

Fuentes cercanas a Ronald Araujo han contado a la Cadena COPE que el futbolista uruguayo está mucho mejor anímicamente y que podría volver a la dinámica del equipo tras el parón navideño. El central se encuentra, ahora mismo, en su país con su familia mientras trabaja con un preparador físico. Antes pasó unos días en Tel Aviv recorriendo lugares de fe.

El Barcelona le ha apoyado en todo momento desde que pidió apartarse indefinidamente tras el partido en Stamford Bridge del pasado 25 de noviembre en el que los azulgranas cayeron 3-0 después de la expulsión de Araujo por doble amarilla antes del descanso. Cero presión por parte del club, que tiene como prioridad la salud mental del jugador. El charrúa será el que decidirá cuándo se incorpora, aunque no se descarta que sea en el entrenamiento de puertas abiertas del lunes 29 de diciembre.

