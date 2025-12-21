Christensen sufre una rotura parcial del cruzado y estará varios meses de baja

Malas noticias para el Barcelona. El conjunto culé perderá para los próximos meses al central danés Andreas Christensen por una lesión de rodilla. Según el parte médico hecho público por el club en la mañana de este domingo, el zaguero sufre una "rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado".

"Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservado", continúa el club azulgrana. Según ha podido saber Helena Condis estará entre 3 y 4 meses de baja. La posición de central es la que más quebraderos de cabeza está dando esta campaña a Hansi Flick. Tras la marcha de Iñigo Martínez al Al-Nassr, el alemán no ha conseguido encontrar un acompañante de garantías para Pau Cubarsí y ha probado con Araujo, Eric García, el propio Christensen y Gerard Martín. La baja del danés se une a la de Araujo que está fuera de equipo desde hace unas semanas por problemas de salud mental.