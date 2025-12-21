Pedro Martín: "Rafa Marín tiene que saltar sobre el portero, y Joan García le derriba justamente cuando se está levantando; para mí es penalti"

Hacia el minuto 70 del encuentro, el Villarreal reclamó penalti de Joan García sobre Rafa Marín, pero el colegiado Alberola Rojas no señaló la pena máxima.

En es momento, el marcador era 0-2 a favor del FC Barcelona, y el 'submario amarillo' con uno menos por una expulsión a Renato Veiga en los minutos finales de la primera parte.

Para Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, esa acción era penalti: "Es cierto que el jugador Villarreal tiene que saltar sobre el portero, porque está el portero en el suelo, y justamente cuando se está levantando, Joan García, sin querer, es cuando le derriba. Para mí es penalti".

"Rafa Marín no hace nada por tirarse. El portero del Barça, al levantarse del suelo, se encuentra con que el jugador del Villarreal que está pasando por encima de él y es cuando le derriba", añadió Pedro Martín en su análisis

"Si está pasando alguien por encima tuya, y está intentando evitarte, y tú te levantas y le derribas, es penalti", repitió Pedro Martín durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego.

resto de polémicas

El Barça se adelantó gracias a un gol de Raphinha desde el punto de penalti. Pena máxima de Comesaña sobre el mismo jugador brasileño y que para Pedro Martín era penalti justo. Escucha el análisis de esta acción en el audio que aparece a continuación.

Antes del descanso, Renato Veiga fue expulsado por una entrada sobre Lamine Yamal. Decisión justa en opinión de Pedro Martín.