Paco González, tras la dura entrada de Renato Veiga a Lamine Yamal: "Se ha cargado el partido"

El Barcelona viajó a Villarreal para terminar con el invierno con victoria, en un encuentro en el que el el submarino amarillo salió con Ayoze Pérez y Nicolas Pepe en punta y con la novedad de Sergi Cardona en el lateral. Por su parte, Hansi Flick apostó por Frenkie de Jong en el puesto de Pedri, baja de última hora, y con Fermín completando el ataque culé.

EFE Raphinha celebra con sus compañeros su gol, en el Villarreal - Barcelona

El Barcelona se puso por delante en el marcador por un penalti claro sobre Raphinha en el minuto 12 del partido. La pena máxima señalada por un derribo de Comesaña sobre el brasileño que el colegiado Alberola Rojas no dudó en señalar.

Además, en el minuto 39 el jugador del Villarreal, Renato Veiga, vio la tarjeta roja directa tras hacerle una fea entrada a Lamine Yamal, donde fue a ras de césped, sin opción de balón, e impactó con la plancha en la bota de Lamine.

la reacción en tiempo de juego

De hecho, en Tiempo de Juego, Paco González al ver la jugada exclamó: "¡Cómo hace eso!". Mientras tanto, el jugador del Barcelona estaba siendo atendido por los servicios médicos del Barcelona y Raphinha encarándose con el banquillo del Villarreal.

EFE Lamine Yamal se duele después de la entrada de Renato Veiga

"Sobre todo es la zona de contacto y la zona que pone él para contactar con el rival", explicó Pedro Martín, experto arbitral. Por su parte, el directo de Tiempo de Juego explicó que "es igual que la de Marcao, va a ser roja y ya está. Si vas a llegar muy justo o muy tarde no vayas con ese ímpetu porque yendo con fuerza desmedida levantas al tío por los aires. Se ha cargado el partido".

