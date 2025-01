Pedro Martín, muy contundente con la posible falta de Vinicius a Casadó antes del gol de Mbappé: "Lo miran todo"

Real Madrid y Fútbol Club Barcelona han disputado este domingo el segundo Clásico oficial de la temporada, tras el 0-4 del pasado mes de octubre a favor del Barcelona en el Santiago Bernabéu, y en este caso con un título en juego, la Supercopa de España.

Repiten alineaciones

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, repitió el once que puso de inicio en la semifinal contra el Mallorca (3-0) de cara al Clásico contra el Barcelona de este domingo en la final de la Supercopa de España.

La novedad en la convocatoria respecto a la semifinal es la vuelta del croata Luka Modric una vez superado el proceso gripal que le hizo ser baja de última hora.

Además, el galo Aurelien Tchouaméni pudo salir de inicio tras dejar dicho encuentro después de recibir un golpe en la cabeza en el minuto 55 de partido.

El once del Real Madrid lo formaron Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Aurelien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinícius Junior.

Por su parte, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, también repitió en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid el mismo once que la semifinal ante el Athletic, por lo que Dani Olmo, que ha recuperado su licencia federativa tras la resolución favorable del Consejo Superior de Deportes, no fue titular.

Al igual que Carlo Ancelotti, su homónimo en el banquillo rival, Flick ha decidido no hacer cambios en el equipo y apostó por el mismo once. Por tanto, el polaco Wojciech Szczesny volvió a defender la portería azulgrana en detrimento de Iñaki Peña.

Así, el Barça saltó al terreno de juego del estadio King Abdullah de Yeda con Szczesny; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; y Lewandowski.

MBAPPÉ

El Real Madrid se adelantó en el marcador a través de un gol de Mbappé en el minuto 5, después de una sucesión de ocasiones claras para el Barcelona.

El gol de Mbappé vino precedido de una recuperación de Vinicius sobre Casadó en el campo de ataque blaugrana, y el brasileño le dio el pase al francés, y el galo ya encaró la portería culé para hacer el primer tanto de la final.

Seguidores del Barcelona pidieron falta en esa recuperación de Vini, y tras el tanto, Paco González se lo preguntó a Pedro Martín: "¿Hay falta?", y Pedro Martín fue claro con su opinión: "No es falta. Lo mirarán, pero no hay falta".

Posible falta de Vinicius sobre Casadó

Polémicas

La disputa de la Supercopa ha venido marcada por la polémica. Por orden cronológico, el miércoles, antes de la disputa de la primera semifinal entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club, se conoció la decisión del Consejo Superior de Deportes de dar la cautelar urgente para que el equipo blaugrana pueda inscribir de nuevo a Dani Olmo y a Pau Víctor, y así ambos pueden jugar lo que resta de temporada.

Por otro lado, la otra polémica, es el acoso que sufrieron los seguidores y familiares de los jugadores del Mallorca, sobre todo sus parejas, como explicó anoche la mujer de Antonio Sánchez en Tiempo de Juego.

Victor El Barça al CSD per Dani Olmo i Pau Victor, la no moció de censura de Jordi Farré, Ricard Faura, Jofre Carreras, Laia Sanz...

"Me parece bastante feo dudar de una situación bastante heavy que nos dejó con un shock que no sabíamos donde estábamos. No tenemos por qué mentir, hemos estado en cualquier otro lugar y no nos ha pasado esto. Sufrimos tocamientos y nos hicieron fotos aunque les dijeras que no", reconoció Conchi Serra en COPE.

