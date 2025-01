El "desahogo" de Paco González sobre LaLiga tras ver el Liverpool-United: "Qué mala suerte tuve de ver ese segundo tiempo..."

Este fin de semana hemos vivido en Tiempo de Juego una nueva jornada de LaLiga, la última de la primera vuelta, pero el plato fuerte es la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona.

Previa de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona

SUPERCOPA, CON POLÉMICA

La disputa de la Supercopa ha venido marcada por la polémica. Por orden cronológico, el miércoles, antes de la disputa de la primera semifinal entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club, se conoció la decisión del Consejo Superior de Deportes de dar la cautelar urgente para que el equipo blaugrana pueda inscribir de nuevo a Dani Olmo y a Pau Víctor, y así ambos pueden jugar lo que resta de temporada.

Por otro lado, la otra polémica, es el acoso que sufrieron los seguidores y familiares de los jugadores del Mallorca, sobre todo sus parejas, como explicó anoche la mujer de Antonio Sánchez en Tiempo de Juego.

"Me parece bastante feo dudar de una situación bastante heavy que nos dejó con un shock que no sabíamos donde estábamos. No tenemos por qué mentir, hemos estado en cualquier otro lugar y no nos ha pasado esto. Sufrimos tocamientos y nos hicieron fotos aunque les dijeras que no", reconoció Conchi Serra en COPE.

Reflexión de paco gonzález

En lo estrictamente deportivo, este fin de semana se disputó la última jornada de la primera vuelta en Primera División, exceptuando los encuentros del Athletic-Real Madrid y Mallorca-Barcelona que fueron adelantados por la celebración de la Supercopa.

Durante la retransmisión del partido entre Las Palmas y el Getafe, Paco González realizó una reflexión sobre LaLiga y la Premier, tema muy recurrente un fin de semana sí, y otro no, por la diferencia en el ritmo de juego.

"Os lo tengo que decir, tuve la mala suerte de ver estas Navidades, la segunda parte del Liverpool United. Dos-dos, dos equipos atacando sin parar, sin perder un segundo, sin simular, sin tirarse al suelo, sin hacer teatro. Claro, habrá partidos… West Ham-Brighton que sean un truño. Seguro, como ese no los veo…"

EFE Imagen del Liverpool-Manchester United

"Por mucho que Tebas se enfade o Fouto se enfade, o sea, es incomparable", continuó Paco y reconoció que hay "años luz" entre ambas: "El espectáculo que se da en Inglaterra no se da aquí ni en un Madrid-Barça"

"Es terrible. Qué mala suerte tuve de ver ese segundo tiempo. Es que ahora me parece una porquería. Todos los partidos me parece un churro. Otro deporte. Y entiendo que, después de partidos así, los ingleses den más valor a ganar la Premier que la Champions. Para ellos, que se creen en el ombligo del mundo, viendo eso, lo comprendes", añadió.

"Qué espectáculo, la grada, todo. O sea, es que acompaña todo. Y aquí son unos truños de vez en cuando. Que allí los habrá, eh. Vamos a ver. Seguro. Pero como yo los truños no los veo… La mala suerte, que ya te podía haber salido un Manchester 0- Liverpool 0 y estábamos todos tan felices. Pues nada, salió bonito. Dale, Xuáncar, perdón. Tenía que desahogarme" concluyó el director de Tiempo de Juego antes de seguir contando el duelo de Las Palmas de Gran Canaria.

