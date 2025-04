Pedro Martín analiza el penalti de Asencio en Real Madrid - Arsenal: "De dos meses a esta parte..."

Ancelotti no hizo un once revolucionario buscando remontar el 3-0 y decidió salir con Lucas en el lateral derecho y Alaba, en el izquierdo. En el centro colocó a Valverde, junto a Tchouameni. Por su parte, Mikel Arteta puso la misma alineación que goleó en la ida al Real Madrid.

El Arsenal empezó teniendo el balón y teniendo la primera ocasión, con un disparo con rosca de Saka que despejó Courtois con una buena parada pegada a su palo derecho. Y en el minuto 10, el árbitro François Letexier sorprendió cuando se dirigió al VAR y acabó pitando penalti por agarrón de Odegaard a Mikel Merino. Saka tiró el penalti y Courtois lo detuvo con una buena mano.

EFE MADRID, 16/04/2025.- El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, detiene el penalti a favor del Arsenal durante el encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Arsenal juegan hoy miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Mariscal.

En el minuto 25, el árbitro pitó otro penalti al considerar otro agarrón, esta vez de Rice a Mbappé. Después de varios minutos de dudas, volvió al VAR y acabó anulado su decisión por considerar que había fuera de juego previo de Rodrygo. De ahí al final de la primera, el Madrid no tiró ni a puerta y Courtois salvó otra vez a su equipo despejando un fuerte disparo de Martinelli. (CONTINÚA EL PARTIDO)

pedro martín y el penalti de asencio

Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, analizó el penalti de Asencio a Mikel Merino: “De dos meses a esta parte, habrá sido una orden en España y en Europa, se están pitando agarrones que antes no se pitaban en zonas de no influencia del balón porque ahí el jugador del Arsenal no llegaba en ningún caso. Ha llegado un momento en que los agarrones eran escandalosos, pero como nos lo pitaban si no era en la influencia del balón... pero han cambiado”