Pedro Martín valora las medidas para dar más poder al VAR y mejorar el arbitraje: "Surrealista"

La IFAB está discutiendo estos días en Londres si ampliar el poder del VAR y utilizarlo para acciones más comunes como los córneres, las faltas y las tarjetas amarillas. Según el Evening Standard, la organización que decide las reglas del fútbol cree que se pueden aumentar las acciones en las que tiene que actuar el VAR y que en estos momentos se restringe a la validez de los goles, posibles tarjetas rojas y penaltis. La influencia que pueden llegar a tener otras acciones como córners o las propias tarjetas amarillas ha impulsado que se estén discutiendo estas medidas.

Si un gol llega de un córner o un saque de banda, que no está correctamente señalado, es igual de injusto que si no pitan un penalti en cualquiera de las dos áreas. También resulta interesante que las tarjetas amarillas puedan empezar a revisarse. Hace escasas jornadas, Mascarell, jugador del Mallorca, fue expulsado por recibir un pisotón. El árbitro interpretó que fue el jugador quien propinó ese pisotón y fue expulsado por doble amarilla. En este caso, la acción no se pudo comprobar porque el reglamento lo prohíbe y el jugador se fue a las duchas sin motivo. Con la nueva norma, Mascarell hubiera permanecido en el campo con total seguridad.

Entrada de Marc Roca sobre Mascarell





También, se ha aprobado y se incluirá en las Reglas de Juego que los árbitros anuncien su decisión final tras comprobar el VAR por la megafonía del estadio. Algunas competiciones ya han empezado a utilizar este sistema y ha demostrado ayudar a que los aficionados comprendan los motivos por los que un árbitro ha decidido tomar su decisión. Pudimos ver la aplicación de este sistema en el Mundial Femenino en el que España fue campeona del torneo. La otra gran novedad del VAR será la implementación del Fuera de Juego semiautomático en la mayoría de las grandes ligas. La Primera División Española será una de ellas. Algunas de estas normas ya se propusieron en la reunión de verano entre la FIFA y la IFAB.

LA FIFA Y LA IFAB RENOVARON EL REGLAMENTO EN VERANO

La FIFA y la IFAB (International Board), organismo que redacta las normas del fútbol, pusieron en marcha, el pasado 1 de julio, una serie de normas nuevas para intentar mejorar y aclarar algunas situaciones que generaron polémica en el pasado

Arsene Wenger hablando como representante de la FIFA





1. Fuera de Juego (“Ley Wenger”): La FIFA quiere que solo se señalen los fueras de juego en los que el jugador tenga todo el cuerpo adelantado, y evitar aquellos que se pitan por partes del cuerpo casi inapreciables.

2. Invasión de campo: La nueva norma afirma que solo se anulará el gol si la persona que entra en el terreno de juego interfiere o afecta a dicho gol.

3. Asistente de reserva: La figura de árbitro asistente de reserva también podrá proporcionar información al resto de colegiados.

4. Descuento por celebraciones: El árbitro deberá tener en cuenta el tiempo perdido y añadirlo al finalizar cada una de las partes del partido.

5. Amonestaciones en las tandas de penaltis: La tanda de penaltis se ejecutará una vez terminado el partido; las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales.

6. El entrenador será amonestado: Si ocurriese alguna infracción desde el banquillo y el árbitro no fuera capaz de determinar el culpable, será el entrenador el que cargue con la amonestación.

7. Respeto al adversario: el guardameta no podrá faltar el respeto al fútbol ni al adversario. El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón.

PEDRO MARTÍN VALORA LOS CAMBIOS

El analista de Tiempo de Juego no se ha mostrado muy satisfecho con las nuevas medidas que se pondrán en práctica durante la temporada que viene. Cuando Paco González enumeró los diferentes puntos que se debaten en Londres, Pedro Martín fue tajante.

Ante la posibilidad de que el VAR intervengan en más situaciones de partido (córners, amarillas y saques de banda): “mal”. La posible aclaración para valorar las manos de forma distinta: “mal”. Sin embargo, hubo tres opciones en las que Pedro cambió su respuesta. Que se instauren expulsiones temporales por mal comportamiento dentro del campo: “me lo tengo que pensar”. Que los árbitros de fútbol base lleven cámaras para evitar más situaciones de violencia: “surrealista”. Solo hubo una medida que convenció al analista de Tiempo de Juego y consiste en que únicamente los capitanes se podrían dirigir al colegiado.

