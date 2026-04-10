Paulo Fonseca, entrenador del Olympique de Lyon, reconoce que no está "satisfecho con el rendimiento de Endrick"

El jugador brasileño Endrick es noticia este viernes por un doble motivo. Por un lado, ha confirmado con su pareja Gabriely Miranda que esperan a su primer hijo.

Y por otro lado, el atacante carioca ha sido protagonista de la rueda de prensa de su entrenador Paulo Fonseca.

Fonseca ha confesado durante la conferencia que no acaba de estar contento con el jugador que está cedido en el club francés procedente del Real Madrid: "No estoy satisfecho con el rendimiento de Endrick. Estaba cansado por el viaje para jugar con Brasil. Sin embargo, creo que debe mejorar; espero más de él, lo necesitamos al 100%".

"Endrick está siendo marcado de cerca por la defensa rival. Necesita esforzarse más para consolidarse como una opción y destacar. Está pagando las consecuencias de haber estado mucho tiempo sin jugar antes de llegar al Lyon. Además, le resultaba difícil jugar tres veces por semana", añadió el técnico en alusión al delantero brasileño.

10 partidos en Ligue 1, con 3 goles y 4 asistencias. En la Copa de Francia, ha jugado 3 partidos, con dos goles. Mientras que en la Europa League, en la eliminatoria ante el Celta, llegó a marcar un gol