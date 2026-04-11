Paul Seixas confirma su victoria en la general final de la Itzulia; Andrew August se lleva la última etapa

Seixas se alza con la Itzulia y se consolida como la figura emergente del ciclismo

El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) se ha coronado campeón de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026 después de defender su ventaja al frente de la general este sábado en la sexta y última etapa, de 135,4 kilómetros entre Antzuola y Bergara y en la que el estadounidense Andrew August (INEOS Grenadiers) se ha llevado la última victoria parcial.

El joven francés, de 19 años y que ha celebrado tres triunfos en esta 65ª edición de la ronda vasca, volvió a ofrecer una muestra de confianza y valentía con un ataque bajo la lluvia a 50 kilómetros de meta, en el segundo paso por Elosua, en el que dejó atrás al alemán Florian Lipowitz, el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el resto de rivales.

Sin embargo, su aventura en solitario terminó a 16 kilómetros del final, neutralizado por los perseguidores. Surgió entonces un grupo cabecero con 18 unidades del que saltó con fuerza August; el español Raúl García Pierna (Movistar) trató de salir a su rueda, pero el norteamericano se exhibió en la subida final a Asentzio y consiguió cruzar en solitario la última meta de la Itzulia (3:29:35).

A 16 segundos entró García Pierna, mientras que el neerlandés Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) completó el podio del día. El líder Seixas cruzó la meta a 4:15 del ganador, suficiente para atar su victoria final y convertirse en el vencedor más joven de la historia de la carrera.

Además, de esta manera, Seixas pone fin a una sequía de 19 años y 264 vueltas por etapas WorldTour sin triunfos finales galos, desde que lo lograra Christophe Moreau en el Criterium du Dauphiné 2007. El podio de la ronda vasca lo cerraron Lipowitz, a 2:30, y el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), a 2:33, mientras que Roglic se cayó de él tras hundirse en esta etapa final.