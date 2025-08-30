Paco González señala la clave para que el Madrid mantenga la regularidad: "Creo que hay que reubicarlo"

El Real Madrid continúa con su racha perfecta en LaLiga, sumando nueve puntos de nueve posibles tras imponerse 2-1 al Mallorca en un partido intenso, lleno de emociones y con polémica arbitral. El equipo de Xabi Alonso —quien ha tomado las riendas en esta nueva etapa— empieza a mostrar una idea clara de juego, aunque todavía no se ve una solidez plena en el funcionamiento colectivo.

el real madrid sigue su racha de victorias

El encuentro estuvo marcado por la anulación de tres goles al conjunto blanco: dos por fuera de juego y uno por una discutida mano de Arda Güler. El Mallorca sorprendió al adelantarse en el marcador tras el primer tanto anulado a Kylian Mbappé por posición indebida. Sin embargo, el Real Madrid reaccionó con contundencia tras el parón por hidratación. En apenas un minuto, Arda Güler y Vinícius Júnior marcaron dos goles que dieron la vuelta al marcador.

Más adelante, Mbappé volvió a ver portería, pero su gol fue nuevamente anulado por fuera de juego. El momento más controvertido del partido llegó con otro tanto de Güler, que fue invalidado tras un rebote en su brazo, aparentemente pegado al cuerpo, tras un despeje del defensor Raíllo. A pesar de la protesta de los jugadores y la afición, el VAR confirmó la decisión del árbitro.

la opinión de paco gonzález

En Tiempo de Juego, el periodista Paco González opinó sobre el momento del Real Madrid y lo que le falta al equipo para alcanzar su mejor versión: “A mí me parece que la idea del juego está clarísima, le está faltando continuidad y yo creo que reubicar finalmente a Valverde. No me extrañaría que, cuando estén Bellingham y Camavinga, acabe jugando en la derecha como ya probó en un partido del Mundialito de Clubes”.