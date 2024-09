De la Fuente, sobre Vinicius y el racismo, en El Partidazo de COPE: "¿A nosotros nos van a dar lecciones?"

Este jueves, la selección española se enfrentará a Serbia en la primera jornada de la clasificación para la Liga de las Naciones. España llega a este partido tras haber logrado ser campeona de la Eurocopa, y el partido llega rodeado de la polémica por las palabras de Vinicius. El brasileño afirmó que si España no mejora en cuanto a tema de racismo, no debería organizar el Mundial de 2030: “España no es racista, somos un ejemplo y un espejo donde todo el mundo se debería de mirar como tolerancia, respeto, integración.... Siempre podemos mejorar y denunciamos cualquier acto racista, pero España no es racista. La falta de respeto es intolerable. No representan a España. Somos un ejemplo mundial. No tienes más que ver la historia de España, por aquí han pasado 50.000 civilizaciones; ¿a nosotros nos van a dar lecciones?”. El seleccionador nacional fue muy claro al defender a nuestro país de cara a la celebración del Mundial: “Tengo que defender los valores y defender a mi país y todo lo que beneficia a mi país porque hay mucho en juego, muchas familias que dependen de esto, muchos puestos de trabajo y mucho prestigio. Es un país necesitado de eventos”.

la polémica lesión de fermín

Otra de las polémicas creadas esta semana ha sido la lesión de Fermín, futbolista del Barcelona, con la selección sub 21. El centrocampista estuvo en la Eurocopa, en los Juegos Olímpicos y será baja tres semanas tras lesionarse en un entrenamiento: “Siempre preguntamos y hablamos con los jugadores, que siempre muestran interés, siempre quieren jugar todo. Estaba participando en su club y he vivido situaciones similares. Nunca se sabe, el fútbol es exigencia y trabajo. Ha sido en un entrenamiento, podría haber pasado en su club. El futbolista tiene que jugar siempre que esté en condiciones. Viene de vacaciones y los futbolistas todavía no tienen una sobrecarga de trabajo después de cuatro jornadas”.

Uno de los protagonistas del comienzo de temporada está siendo Flick, entrenador del Barcelona. Sobre él habló Luis de la Fuente: “Lo ha hecho muy bien en el Bayern, en Alemania... es un grandísimo entrenador, el comienzo de Liga, y la propuesta, esa manera de conseguirlo, me está gustando. No solo somos entrenadores, hay que explicar muchos conceptos futbolísticos y de vivencias”.

España jugará este jueves ante Serbia y Luis de la Fuente fue preguntado por si habrá cambios tras ganar la Eurocopa: “Vamos a intentar seguir jugando con la misma idea, siguiendo con nuestra idea futbolística, Hay jugadores que pueden dar mejor capacidad. Hay que dar continuidad a un proyecto y a una generación y durante el año hay circunstancias para dar oportunidades a otros jugadores para competir a este nivel. Aquí tienes que ser excepcional”.

El seleccionador nacional también habló sobre el nuevo formato de la Champions y su nominación como mejor entrenador del año: “Quiero ver cómo se desarrolla. Todo tiene que evolucionar. Creo que será otro éxito seguro. El premio lo mereceríamos Míchel y yo, los dos, porque es un grandísimo entrenador y sobre todo su propuesta, la manera de conseguir los objetivos. Pero yo, también”.

la continuidad de morata

También quiso elogiar el que el capitán de la selección, Álvaro Morata, se presentara en la concentración del equipo pese a estar lesionado: “Por suerte para la selección y para España, continúa. Estuvo visitándonos, transmitiendo su energía. Es un ejemplo. Celebrando que ha decidido seguir con la selección”.

Por último, Luis de la Fuente también se refirió a las ganas de los futbolista españoles de seguir ganando y a las ganas que va a haber de ganar a la actual campeona de la Eurocopa: “Estoy muy tranquilo porque este grupo es insaciable, quieren ganar constantemente y competir. Tienen ganas de seguir creciendo. Carvajal nos ha dicho hoy 'no olvidemos nunca las ganas de ganar'. Ese es el sentir de este grupo. Vamos a ir con todo. Se le tiene ganas a España?... Indudablemente, compiten contra los campeones de Europa. España siempre es un rival de mucho prestigio. Se van a encontrar con un equipo que quiere seguir ganando. Nos hemos acostumbrado a ganar y queremos seguir con ello”.

