Paco González: "Qué le vamos a decir a una persona negra nosotros sobre cómo sentir el racismo"

Este lunes vivimos una rueda de prensa histórica en la que Vinicius, jugador del Real Madrid y de la selección brasileña, denunció los ataques racistas que sufre en los campos de fútbol. El delantero, que habló en la previa del partido amistoso entre España y Brasil, rompió a llorar al hablar sobre los problemas que tiene desde hace años: "Llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar; saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan", añadió.

Vinícius insistió entre lágrimas, en que "solo" quiere "jugar al fútbol y que "todo el mundo tenga una vida mejor": "Es muy triste, con cada denuncia me siento más triste. Está sucediendo muchísimo no solo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, le costaba trabajar, escogían al blanco. He luchado mucho, lo he denunciado. Cada día me siento más triste, estoy luchando por una causa para que en el futuro próximo no le suceda a nadie más".

Los ataques a Vinicius tras la rueda de prensa

Tras esta rueda de prensa, Vinicius vivió el apoyo de mucha gente en redes sociales pero también volvió a sufrir graves ataques por su actitud dentro de los terrenos de juego. El brasileño es cada vez más protagonista en el Real Madrid, donde es una de las grandes estrellas del equipo. En lo negativo, el delantero sigue teniendo muchos problemas de comportamiento contra los rivales y contra los árbitros, lo que ha provocado que se pierda el próximo partido del Real Madrid contra el Athletic de Bilbao por acumulación de tarjetas.

Además, mucha gente critica al brasileño porque le acusan de estar exagerando sus quejas sobre el racismo porque le dicen que está actuando de cara al documental que está grabando Netflix sobre Vinicius, incluso le dicen que sus lágrimas en rueda de prensa son fingidas. Esta ola anti Vinicius, muy amplia en redes sociales, defienden que la realidad es que el delantero del Real Madrid es criticado por su comportamiento en el campo, no por su color de piel, pero la realidad es que Vinicius sufre muchos 'palos' por ese motivo, pero también que ha tenido que vivir episodios lamentables de aficionados al fútbol que le han insultado por ser negro e, incluso, que han colgado un muñeco suyo en un puente con la frase "Madrid odia al Real". Esto se vivió en la capital de España en la previa de un partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en Copa del Rey.

La denuncia de Paco González

El director de Tiempo de Juego, Paco González, habló de la rueda de prensa de Vinicius en el Santiago Bernabéu y de los lamentables ataques que ha sufrido el delantero: "Todas las manifestaciones contra el racismo deben ser ultra apoyadas por todos. Creo que no debemos enseñar a Vinicius ni a ninguna persona negra cómo se debe sentir ante el racismo. Si llora, que llore. Somos blancos, no hemos sentido nunca racismo; ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestra raza ha sido vendida en un mercado como si fuera mercancía. Qué le vamos a decir a una persona negra nosotros sobre cómo sentir el racismo".





El director de Tiempo de Juego acusó a los que le insultan de un ataque de odio hacia el brasileño: "Ayer leí comentarios tétricos porque hay alguien llorando por el racismo y eran “a ver si te vas de España, a ver si te lesionan...”. Yo leí odio, no tenía que ver con el racismo. Hay mucho odio generado alrededor de Vinicius. Los tertulianos decimos que hay cosas por racismo y otras sobre cómo se comporta y ¿cómo lo siente él?; en su cabeza lo unirá todo. Me parece evidente que está sufriendo".





