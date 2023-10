Paco González y los problemas entre el Real Madrid y De Burgos Bengoetxea: "Todos los fantasmas"

"Este Tertulión va a empeorar mucho", avisaba Juanma Castaño en El Tertulión de este domingo en Tiempo de Juego justo antes de comentar el polémico arbitraje del pasado Sevilla - Real Madrid, de LaLiga.

Fue un partido con muchas jugadas polémicas. Pedro Martín analiza una que termina en gol, pero que fue anulada por De Burgos Bengoetxea. El rodillazo de Rudiger con Ocampos, que el árbitro considera que no es falta pero cambia de idea cuando Rudiger levanta la mano como pidiendo perdón. Pedro Martín mantiene que "es un error, salvo que haya una lesión grave hay que dar continuidad a la jugada. Si esa jugada Bellingham la tira al tercer anfiteatro no pasa nada pero tiene la mala suerte de que acaba en gol".

Siro López fue muy duro con el árbitro vasco, y el comentarista de El Tertulión mostró su pleno convencimiento de que "De Burgos se tomó la revancha por el vídeo en Real Madrid TV" y cree en la "mala intención" del colegiado con el Real Madrid.

Manolo Lama cree que que el arbitraje "no fue malo, sino pésimo, pero de ahí a creer que hay una campaña del Real Madrid para joderle...". En esta línea, intervino Paco González que trató de sacar algo en claro de la actuación de De Burgos, sin demasiado éxito, pero apuntando una situación que parece empezar a encallarse en la relación del Real Madrid con este colegiado.

Indignados con el arbitraje, ponen el foco en la Champions

El Real Madrid regresó este domingo a los entrenamientos en su ciudad deportiva aislándose de la indignación que siente el club por el arbitraje del vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el empate liguero ante el Sevilla, y desviando el foco a lo deportivo con el regreso de la Liga de Campeones en la primera sesión antes de la visita al Braga.



Ancelotti mostró su enfado durante varias fases del encuentro en Sevilla, saliéndose de la zona técnica del banquillo y reclamando a De Burgos Bengoetxea varias acciones. En rueda de prensa tiró de ironía, como él mismo reconoció posteriormente a los medios del club blanco, para evitar una sanción y no mostró la indignación que siente.



Es la misma que reina en las altas esferas del club blanco, que no comprenden la acción del gol anulado a Jude Bellingham, con el colegiado deteniendo el juego por una falta no señalada de Antonio Rüdiger sobre Lucas Ocampos, más lo que interpretan como un penalti claro no señalado de Jesús Navas al brasileño Vinícius Junior.



El futbolista del Real Madrid volvió a sufrir un acto racista por parte de un aficionado que le dedicó gestos de mono, que rápidamente fue identificado por el Sevilla y expulsado del Sánchez-Pizjuán, y denunció haberlos recibido también de un menor de edad.

Fede Valverde y Sow disputan un balón durante el Sevilla-Real Madrid.

Los jugadores, según apuntan a la agencia EFE fuentes del vestuario, están enfadados por el arbitraje recibido y no encuentran explicaciones a varias decisiones que consideran afectaron al desarrollo del encuentro. Pero saben que ya deben dejar atrás el capítulo de Sevilla y centrarse en la Liga de Campeones, con la oportunidad que tienen en Braga el martes de dejar su pase a octavos de final prácticamente sentenciado con un triunfo.



La mañana comenzó en la Ciudad Real Madrid con trabajo en el gimnasio. Los titulares realizaron trabajo de recuperación en el césped y, los futbolistas que se ejercitaron con mayor intensidad, trabajaron con balón en ejercicios tácticos, de posesión y presión antes de la disputa de partidos en un campo de reducidas dimensiones, más el ensayo de centros con remates a portería. El turco Arda Güler trabajó con intensidad en una sesión más con la que mejorar su físico antes de entrar en su primera convocatoria.