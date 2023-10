Ancelotti: "Si digo lo que pienso sobre el arbitraje de De Burgos me caen muchos partidos"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este sábado con sorna que le había "gustado al 100%" la actuación del árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea durante su partido contra el Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, concluido en empate (1-1) y perteneciente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports.

"Yo no he hablado con él... Me ha gustado al 100%. Creo que ha sido un partido muy competido, con muchos duelos y creo que ha acertado en todos", dijo Ancelotti, mostrando ligera ironía pero con gesto serio, durante la rueda de prensa posterior al encuentro. "Al final del partido le he dicho: '¿Por qué me has amonestado?' Da lo mismo, no sé por qué me ha amonestado; no estaba hablando con él, estaba hablando con Camavinga", explicó el entrenador del Real Madrid, molesto con los dos goles anulados a su equipo en la primera mitad.

Luego en Real Madrid TV ha matizado sus palabras y ha reconocido que había tirado en ellas de "sarcasmo": "La ironía es la única manera después de este partido porque si digo lo que pienso del arbitraje me caen muchos partidos. Lo que más me gusta es sentarme en el banquillo del Real Madrid y para evitar suspensiones no digo lo que pienso y utilizo un poco de ironía".