Paco González explica por qué si el Atlético no juega la Champions el año que viene, no sería "catastrófico"

Dura derrota del Atlético de Madrid del pasado domingo al caer por 0-3 ante el Barcelona en el encuentro que cerró la 29ª jornada en Primera División en el Cívitas Metropolitano.

Con esta derrota, el Atlético desciende a la quinta plaza, fuera de los puestos de la Liga de Campeones, y se sitúa a un punto del Athletic Club que cierra esos puestos en la clasificación de Primera División.

El objetivo de la Champions League que es el objetivo principal que todas las temporadas se marca el Atlético de Madrid al comienzo del año y que ahora no lo tendría, sin embargo, para Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego, no sería "catastrófico" no clasificarse para la máxima competición continental entre clubes. En el siguiente audio podrás escuchar íntegra la opinión de Paco sobre este asunto.

Joao Félix, protagonista en la victoria culé

Si un nombre marcó el choque de anoche en el Metropolitano, ese fue el del portugués Joao Félix. Volvía al estadio rojiblanco, pero con la camiseta blaugrana.

Ya desde la previa del encuentro, los seguidores colchoneros mostraron su malestar hacia el luso al llenar de basura la placa que tiene el jugador en los alrededores del estadio.

Aspecto de la placa de Joao Félix en el Metropolitano antes del Atlético - Barcelona

Un Joao que llegaba muy motivado a este partido al enfretarse a sus excompañeros y salió además en el once de Xavi Hernández. Cada vez que tocaba el balón, recibía una pitada por parte de los aficionados rojiblancos.

Lejos de venirse abajo y de amilanarse, el atacante culé realizó un buen partido y además fue el autor del primer gol de su equipo.

Al término del partido, y preguntado por nuestros compañeros de ESPN Brasil sobre el clima vivido en el Metropolitano, Joao Félix mandó un claro mensaje a los seguidores del Atlético:

"La gente de la grada no sabe lo que pasó aquí dentro. Lo que dicen desde fuera es que me llevo mal con mis excompañeros del Atleti, y eso no es verdad", apuntó.

Además, como mostraron nuestros compañeros de El Golazo de GOL, Joao Félix dejó un polémico gesto en la celebración de su gol con el resto de sus compañeros. Como se aprecia, Joao Félix se llevó las manos a sus genitales mientras festejaba el tanto en el corro culé.

Imagen de la celebración de Joao Félix llevándose una mano a sus partes íntimas.Golazo de Gol

¿Peligra la Champions para el Atlético de Madrid?

Tras la derrota ante el Barcelona, el Atlético se va ahora al parón de selecciones en el quinto puesto de la tabla, es decir, fuera de los puestos que dan derecho a jugar la Champions League la próxima temporada.

El Atlético tiene 55 puntos y está a un punto del Athletic, que es cuarto, y que ganó el pasado sábado 2-0 al Alavés en el derbi vasco gracias a un doblete de Guruzeta.

Entramos ya en las últimas 9 jornadas, y con hay 27 puntos en juego. Queda todavía mucho por decidir, pero sí que es verdad que los de Diego Pablo Simeone van a tener que luchar mucho para alcanzar esos puestos de Champions ante la gran temporada que está haciendo el Athletic.

Anoche, durante el Tertulión de los domingos con Juanma Castaño, Paco González valoró la opción de que el Atleti no entre en Champions, y aunque eso no significaría que se disolviera el club, "se acabó renovar a Koke, se acabaron los fichajes y habrá que vender uno".

Paco ve la opción del Mundial de Clubes como es vía de escape económica para el Atlético si finalmente no se meten en los puestos de la Liga de Campeones: "No es el fin del mundo".

