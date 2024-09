Paco González da el nombre del central que puede actuar en el Real Madrid en Anoeta: "Creo en el buen gusto"

Este próximo fin de semana regresa LaLiga, y una de las incógnitas que nos depara la quinta jornada en Primera División tiene que ver con cómo dos de los favoritos al título, Real Madrid y Barcelona, afrontan sus respectivos compromisos con varias bajas en la primera plantilla.

Este último parón ha afectado de forma especialmente negativa al equipo que entrena Carlo Ancelotti, que acumula hasta ocho lesionados de cara al enfrentamiento de este sábado ante la Real Sociedad en San Sebastián, a las nueve de la noche.

Cordon Press Primer plano de Carlo Ancelotti

Las ausencias, principalmente, en la posición de central, remueven el debate sobre si el Real Madrid debió fichar otro central en sustitución de Nacho, que se marchó al Al-Qadsiah, de la liga saudí.

Siro López, uno de los comentaristas de 'El Tertulión' de este domingo, con Juanma Castaño, recuerda que él ha sido de los que siempre ha considerado "que Real Madrid debió haber fichado un central". No haberlo hecho es "arriesgarse en la ruleta y que aparezcan problemas en estos tres meses", y para entender el trabajo del club madridista, lo comparó con "tener un pastel maravilloso, rodeado de los mejores ingredientes, y por no acordarte de ponerle un poquito de azúcar, lo mismo no quedaba todo lo sabroso que debería".

el nombre que paco gonzález propone a carlo ancelotti

Siro insistió en soluciones que ya probó Ancelotti la pasada temporada como parche: "Puedes encontrarte en una situación en la que quizás tengas que tirar de Carvajal de central, como el año pasado, para un partido... Pero como te toquen dos o tres partidos más, es donde veo que hay problemas", advertía.

"¡Que me decís que hay un chaval, pues adelante!", comentaba por otro de los nombres que se pusieron encima de la mesa.

Para el director de Tiempo de Juego, Paco González, una de las soluciones con la que puede contar Carlo Ancelotti para llenar el hueco en el centro de la defensa ya está en la primera plantilla: “El experimento de Tchouameni como central es que me gusta. Tchouameni me gusta más en defensa que como centrocampista, y lo digo totalmente en serio de cuando lo he visto jugar", comentó.

AFP7 vía Europa Press Aurelien Tchouameni durante el calentamiento previo al partido frente a Las Palmas

Sin embargo, se sigue dando vueltas a los jóvenes que juegan en el Castilla, y que podrían aprovechar este tipo de circunstancias. Arancha Rodríguez, durante esta semana, proponía el nombre de Jacobo Ramón, que circunstancialmente, también se ha lesionado.

Por eso, González proponía otro candidato para ser titular en Anoeta: "Como yo creo mucho en el gusto futbolístico de Santi Cañizares, y él dice que Raúl Asencio es central para llegar al primer equipo..."

"Es verdad que también Jesús Vallejo, aunque medio tocado, pero es momento de darle la oportunidad a este chico", comentó.

EL AVAL DE SANTI CAÑIZARES

No es la primera vez que, por recomendación de Santi Cañizares, que conoce bien a los futbolistas del Castilla, se habla de Raúl Asencio.

El central, de 21 años, "es el chico que el Real Madrid necesitaba", comentaba el ex futbolista la temporada pasada cuando llegaba alguna semana similar a la que tiene por delante el conjunto blanco.

Cañizares le define como "un central rápido y con muy buen juego aéreo. Es un chico, pero tiene las condiciones para que sea un gran central."

Mide 1,84m, formó parte de la cantera de la UD Las Palmas y fichó por el Real Madrid en 2017. Pasó por los tres equipos juveniles del club blanco y fue escalando hasta llegar al Castilla la temporada pasada, donde fue de la plena confianza del entrenador, Raúl González Blanco.

En la temporada 2024-2025 ha jugado como titular los tres partidos celebrados hasta la fecha con el Castilla en el Grupo 2 de la Primera RFEF.