Escándalo en Getafe con el portero suplente: Se fue a ver el Atlético-Barça con una bufanda rojiblanca al cuello

Jiri Letacek se había ganado el cariño de la afición del Getafe en su primera temporada en el equipo y eso que no había jugado en LaLiga. El habitual suplente de David Soria llegó el pasado mes de junio por 2 millones de euros del Banik Ostrava checo y en los cinco partidos de Copa del Rey que había disputado había dejado grandes sensaciones: Dejó la portería a 0 ante Manises, Orihuela, Granada y Pontevedra e incluso fue decisivo parando tres penaltis en la tanda ante los alicantinos.

Cordon Press Jiri Letacek saca en el Metropolitano en el partido de Copa entre Atlético y Getafe.

En cuartos de final los de Bordalás se enfrentaron al Atlético de Madrid en el Metropolitano y allí Letacek encajó cinco goles en un partido para olvidar del Getafe. Este miércoles el checo volvió al feudo rojiblanco, aunque no como futbolista si no como aficionado. El guardameta fue captado por las cámaras de Movistar Plus, durante la emisión del partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey entre el Atlético y el Barcelona.

Una imagen que se ha vuelto viral y que ha enfadado mucho a la afición del Getafe. El problema no está en que un futbolista acudiera a ver un encuentro. Se trata de algo entendible y más dado el calibre de un choque como el de este miércoles. Lo que no ha gustado nada a los seguidores azulones es que su futbolista llevara al cuello una bufanda del Atlético de Madrid. El rival que les eliminó y que, encima, le metió 5. De hecho, algunos hinchas piden sanción disciplinaria para él y que no vuelva a vestir la camiseta del equipo.

Parece que el checo es simpatizante del conjunto de Simeone y admirador de Oblak ya que en sus redes sociales sigue tanto al club como al portero esloveno y no lo hace con ninguno de los otros grandes ni tampoco con sus porteros titulares.