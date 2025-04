Fallece un famoso culturista y actor mientras corría en el gimnasio

El fisioculturista alemán, Vittorio Pirbazari, ha fallecido de manera repentina con 44 años. Además de culturista, era reconocido por su participación como actor en la serie 'Perros de Berlín' (Dogs of Berlin) de Netflix.

El alemán, que volvía a los entrenamientos después de estar fuera del deporte durante tres meses tras someterse a una operación de pecho por una rotura muscular, perdió la vida al desplomarse mientras corría en la cinta del propio gimnasio.

"Estoy feliz de volver al gimnasio y me estoy enfocando completamente en el entrenamiento de piernas y cardio", indicó en su última fotografía publicada en Instagram antes de su muerte repentina. Se especula con que lo más probable es que Pirbazari haya podido fallecer de un infarto mientras hacía deporte.

Said Ibrahim, director, actor y amigo del culturista fue quien confirmó su fallecimiento, dejando entrever que sufrió un infarto. "Vito tenía un corazón blando como el de un niño de diez años... La muerte de Vito me dejó abatido y me desorientó por completo. Vito tenía un corazón blando como el de un niño de diez años... La muerte de Vito me dejó abatido y me desorientó por completo", informó Ibrahim en sus redes sociales.

su carrera

Vito Pirbazari formó parte del conocido grupo de culturistas Hardgainer Crew y fue el fundador de los productos Caps Plus. Además, en su carrera como actor participó en la serie 'Tatort' y en el película 'Haps - Crime Doesn't Pay'.

"Nuestros pensamientos están con su familia. Lo recordaremos con cariño; gracias por su calidez, su espíritu creativo y por ser parte de nuestro camino. Descanse en paz", añadieron los miembros del equipo de Haps - Crime Doesn't Pay tras conocer el repentino fallecimiento del alemán.