Santi Cañizares explica por qué Ancelotti no convocó al mejor central del Castilla ante el Atlético

Si a algo tenían miedo los aficionados del Real Madrid de cara al derbi de este pasado domingo frente al Atlético de Madrid, era saber cómo de condicionada quedaría la defensa si Rudiger finalmente no podría ser de la partida de Carlo Ancelotti.

Y así fue: Rudiger no acabó de recuperarse para jugar en el Santiago Bernabéu, y la defensa titular la conformaron Lucas Vázquez y Mendy por las bandas, y Carvajal y Nacho en la posición de centrales. En el banquillo, el único defensa que había era el lateral Fran García. Si algo llamaba la atención era la ausencia de algún central del Castilla.

De hecho, durante el Tertulión de los Domingos en Tiempo de Juego, Paco González le recriminó esta misma cuestión al técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti: "¿Pero por qué Ancelotti no ha llevado un solo central del Castilla? Porque imagínate que Nacho no acaba el partido: podría haberse puesto Mendy, como también podría haber salido Kepa de central. ¡Ten a un central del Castilla ahí, por una urgencia!" se preguntaba muy extrañado por la decisión del italiano.

Para más 'inri', el gol encajado por el Real Madrid en el tiempo añadido fue, en gran parte, gracias a una mala acción de Nacho, acompañado en el centro de la zaga por Dani Carvajal: "Que Nacho solo haya sido el único central y al Madrid solo le hayan marcado un gol... Ni tan mal", valoró González. El caso es que el tanto de Llorente fue el que cambió el signo del partido.

Santi Cañizares habla del jugador clave de la zaga del Castilla

Este mismo domigo en el que el primer equipo jugaba frente al Atlético de Madrid, el Castilla perdía 2-0 frente al Ceuta, donde fue titular uno de los jugadores que podría haber estado sin mayor problema en la convocatoria del primer equipo.

Su nombre lo dio Santi Cañizares: "Hay un central que es muy bueno, aunque no haya estado bien esta tarde frente al Ceuta, que para mí es un magnífico futbolista y al que auguro un futuro fantástico. Además, tiene envergadura y juego aéreo". Cañizares se refería a Raúl Asencio.

"Este chico es lo que el Real Madrid necesitaba hoy", en referencia al derbi madrileño. Cañizares le definió como "un central rápido y con muy buen juego aéreo. Es un chico, un niño todavía, pero tiene las condiciones para que sea un gran central. En presente, para despejar esos centros le habría venido fenomenal", comentó.

Raúl Asencio nació en Gran Canaria hace 20 años (cumple 21 en pocos días), mide 1,84m, dio sus primeros pasos en la cantera de la UD Las Palmas y fichó por el Real Madrid en 2017. Pasó por los tres equipos juveniles del club blanco y ha ido escalando hasta llegar al Castilla en la presente temporada, donde es titular absoluto a las órdenes de Raúl González Blanco.

Una polémica por la que el Real Madrid guarda prudencia

Sin embargo, existe un motivo por el que seguramente el Real Madrid prefiera que Raúl Asencio se mantenga al margen de la primera plantilla.

"También hay mala suerte en este sentido", puntualizó Cañizares. "Este chico, de rebote, está en la denuncia de las chicas de Las Palmas", puntualizó.

El ex futbolista se refería a la denuncia y posterior detención a algunos jugadores de la cantera del Real Madrid durante el pasado mes de septiembre por un presunto delito tras la difusión de un vídeo privado de carácter sexual.

Cañizares confía plenamente en la inocencia de Asencio pero explica lo delicado de esta situación para el club madridista: "El Real Madrid lo sabe y no le ha expuesto en el primer equipo". De hecho, el jugador entró en la lista de convocados para el Deportivo Alavés - Real Madrid, y posteriormente salió de la convocatoria.

"Existe esa situación de bloqueo y no acaban de subirle, aunque para mí es injusto porque mientras no esté condenado, y creo que no lo va a estar, debería permitir que desarrollara su profesión en el primer equipo sin ningún problema", añadió.