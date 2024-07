Semana intensa en el mundo del fútbol. Por un lado, en Europa se juegan las semifinales de la Eurocopa y por otro lado, en América, están en marcha las semifinales de la Copa de América.

Entre tanto partido importante,Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego, se fijó en una de las imágenes que ha dejado el mundo del fútbol durante las últimas horas y compartió su opinón con los oyentes al comienzo del programa de este miércoles antes de la disputa del partido entre Países Bajos e Inglaterra.

España, primera finalista en Europa

La selección española se clasificó este martes brillantemente a la final de la Eurocopa que se jugará el próximo domingo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín.

El combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente derrotó 2-1 a la Francia de Didier Deschamps y Kylian Mbappé. El choque se puso pronto de lado galo tras el tanto de Kolo Muani.

Después, en 4 minutos, España dio la vuelta al marcador con los golazos de Lamine Yamal y de Dani Olmo, con la ayuda de Koundé. Primeramente llegó el tanto del joven jugador del Barcelona. Lamine Yamal recibió el balón al borde del área, y con un amago engañó a Rabiot y terminó con un disparo imparable pegado a la escuadra.

4 minutos más tarde fue el turno de Dani Olmo. El del Leipzig realizó una gran acción ante Tchoaumeni dentro del área, disparó y Koundé, al intentar despejar, se metió el tanto en su propia portería.

Argentina, finalista

Mientras, en el otro lado del charco', Argentina se metió en la final de la Copa de América. Sin mucho brillo, pero con la contundencia del campeón, la selección argentina de Lionel Scaloni alcanzó la final de la Copa América, tras imponerse a una meritoria selección de Canadá por 2-0, en un partido en el que, al fin, festejó el primer gol de Leo Messi en el torneo.

Para los canadienses, que nunca soñaron con llegar tan lejos, fue una derrota agridulce, que les permite confiar en un proceso que debe culminar dentro de dos años, en el Mundial que coorganizán.

Messi celebra el gol en el partido frente a Canadá.EFE

Precisamente Paco González se fijó en un detalle de este choque: "Es la imagen de los últimos años en un campo de fútbol".

"No es de Lamine Yamal, no es de níngun futbolista. Es palco de autoridades del Argentina-Canadá, semifinales de la Copa América. Chiki Tapia, presidente de la Federación Argentina, el Rocha de allí, tiene en la fila de atrás a un tío solo para secarle el sudor. No vacilo. Ni pestañea", explicó la escena Paco en el comienzo de Tiempo de Juego.

"Imagínate que detrás del Rey de España hubiera un tío secándole el sudor....no podría llevar él un pañuelillo", bromeaba Paco sobre esta situación.

Lamine y Messi

Dos de los nombres de estas últimas horas en el mundo del fútbol son Lamine Yamal y Leo Messi. Ellos hace unos años protagonizaron una tierna imagen que se ha vuelto viral en los últimos años.

En el año 2007, Joan Monfort fotografió al argentino bañando al por aquel entonces bebé Yamal: "Además no sé si conseguiría hacerla, ni si es algo que se podría comprar con dinero. En estos días me han llamado 40, 50 medios, no lo sé".

"Eran fotos para un calendario solidario en el cual participan todos los jugadores del Barcelona, en una de ellas participa Messi, que hace diecisiete años no era ni mucho menos el jugador superconocido que es, un calendario con la participación de UNICEF", recuerda Joan Monfort.

