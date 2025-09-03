El Oviedo abre expediente al jugador que se encaró con el entrenador tras 'regalar' un gol: "Eh tú, ponme en el banquillo"

El Real Oviedo ganó este sábado por 1-0 a la Real Sociedad con un gol de Leander Dendoncker , logrando su primer triunfo tras su regreso a Primera División después de 24 años. Haissem Hassan fabricó el tanto con una galopada por la banda derecha hasta llegar casi a la línea de fondo y meter un centro que a un palmo del suelo remató con su pie izquierdo Dendoncker, alojando el balón casi en la escuadra.

Hassan había saltado al campo hacía unos minutos desde el banquillo. Lo cierto es que la suplencia no le sentó nada bien al extremo franco-egipcio, protagonista de una de las imágenes de la jornada. Tras su asistencia en el gol, y mientras sus compañeros celebraban el tanto, fue captado por las cámaras de Movistar + dirigiéndose muy enfadado a su entrenador al que espetó en dos ocasiones: "Eh tú, ponme en el banquillo, ponme en el banquillo". Nacho Vidal tuvo que dirigirse a su posición para que se calmara.

sanción del oviedo

Tras el acontecimiento protagonizado por nuestro futbolista, Haissem Hassan, en el encuentro ante la Real Sociedad, el Real Oviedo quiere manifestar que su actitud no se corresponde con los valores que rigen al Grupo Pachuca y al propio Real Oviedo y que, cumpliendo con el régimen interno de nuestra entidad, se le abrirá un expediente informativo al jugador.

"Quiero ofrecer una disculpa tanto a mi entrenador Paunovic y su cuerpo técnico, como a mis compañeros, a los directivos y a la afición del Real Oviedo. Mi gesto en la celebración del gol no fue correcto, estuvo mal, y no representa los valores de este equipo. Trabajaré como hasta ahora para que todos estén orgullosos de mi y no volverá a ocurrir", ha escrito el jugador en Instagram pidiendo perdón por los hechos.