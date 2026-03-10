COPE
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

La opinión de Petón tras la sustitución del portero del Tottenham a los 18' de partido: "Lo que le ha hecho a este chico me parece una canallada"

El comentarista de la COPE sale en defensa del guardameta del Tottenham, sustituido por su entrenador tras dos graves errores contra el Atlético de Madrid.

00:00
Juan Torrejón

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:25 min escucha

La ida de los octavos de final de la Champions League en el Metropolitano ha dejado una imagen para el debate. Durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Tottenham, el equipo rojiblanco marcó tres goles en apenas quince minutos, una racha marcada por los dos errores del portero del Tottenham, Kinsky. Su actuación lo puso en el punto de mira hasta el punto de ser sustituido por su técnico.

La dura crítica de Petón

Petón, durante la retransmisión de 'Tiempo de Juego' con Paco González, ha estallado contra la decisión del entrenador Igor Tudor. El colaborador de la COPE no ha dudado en calificar la situación de injusta. "Lo que le han hecho a ese chico, ahora mismo, me parece una canallada", ha sentenciado con rotundidad.

Llorente celebra su gol en el Atlético - Tottenham de los octavos de Champions

Los resbalones, la clave del análisis

Petón ha argumentado su defensa basándose en las condiciones del terreno de juego, que provocaron hasta cinco resbalones de distintos jugadores. Para el comentarista, "todo han sido accidentes" y el guardameta no fue el único afectado por el césped. "El portero ha sido una víctima, como los demás que se han caído", ha explicado.

La diferencia, según su análisis, es que los fallos del portero ocurrieron en una zona de máximo riesgo, un infortunio por el que no se le debería señalar de esa manera. "Él en zona de riesgo, ¿qué le vamos a hacer?", ha concluido el comentarista, lamentando el duro momento que ha tenido que pasar el joven guardameta.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

