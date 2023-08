La opinión de Juanma Castaño de la justificación de Rubiales y su beso a Jenni Hermoso: "El tuit"

Ha sido una de las imágenes más comentadas tras la victoria de España en la final del Mundial de Fútbol Femenino. El beso en la boca que dio Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección se viralizó en las redes sociales. Sus propias compañeras bromeaban en el vestuario con ese momento mientras Salma Paralluelo hacía un directo en Instagram y ella aclaraba cómo se había sentido: "Eh, no me ha gustado. ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!". También se habló en 'El Partidazo de COPE' sobre este gesto que ha provocado reacciones políticas.

Irene Montero señalaba que "no demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo que pasa" y que "es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar". Ione Belarra también utilizaba términos parecidos: "Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las Campeonas". También reaccionó Pablo Echenique que le avisaba de que "puede constituir la comisión de un delito".

Jenni Hermoso ha hablado, en 'Tiempo de Juego', con Juanma Castaño tras ganar el Mundial femenino y respecto al beso que el presidente de la RFEF le dio en la boca en la entrega de trofeos, la jugadora de 33 años dijo que "ha sido la emoción del momento, no hay nada más allá", que "se va a quedar en una anécdota" y que "segurísimo que no va a ir a más". Luis Rubiales también atendió al presentador con unas declaraciones que han avivado la polémica y que sigue dando que hablar a lo largo de este lunes.

Las palabras de Rubiales

Rubiales dio su versión del beso con Jenni Hermoso, que se ha vuelto viral en redes sociales: "Es un pico de dos amigos celebrando algo, no hagamos caso a los tontos y a los idiotas. No hagamos caso y disfrutemos de lo bueno. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías. Vamos a hacer caso a los que no son tontos". Añadió que "es una cosa sin maldad y una tontería": "Si la gente quiere perder el tiempo en ello...". Juanma Castaño dio su punto de vista sobre las declaraciones del presidente de la Federación y puntualizó una cuestión en 'Tiempo de Juego'.

Jenni Hermoso también zanjó todo lo que se ha desatado en unas declaraciones facilitadas por la RFEF a EFE en las que pedía que no se le dé "más vueltas" y aseguró que fue "un gesto de amistad y gratitud": "Ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento". La celebración de España tras ganar el Mundial femenino no ha pasado desapercibida, ya que han resaltado este gesto en medios internacionales.