Rubiales, sobre el beso: "Es un pico de dos amigos, no hagamos caso a los tontos y a los idiotas"

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, atendió a Tiempo de Juego después de que España conquistara este domingo el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y se mostró "muy feliz".

"Es el día más feliz como el presidente de la Federación. No quiero comparar con el título de la Liga de las Naciones, pero me he emocionado mucho", empezó comentado a Juanma Castaño.

Rubiales también dio su versión del beso con Jenni Hermoso, que se ha vuelto viral en redes sociales. "Es un pico de dos amigos celebrando algo, no hagamos caso a los tontos y a los idiotas. No hagamos caso y disfrutemos de lo bueno. Si hay tontos, que sigan con sus tonterías. Vamos a hacer caso a los que no son tontos", comentó.

Y añadió: "Es una cosa sin maldad y una tontería, si la gente quiere perder el tiempo en ello…".

"Nos hemos fundido en un abrazo", concluía el presidente de la Federación sobre los momentos junto a la Reina Letizia y a la Infanta Sofía.