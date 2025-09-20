Un Olimpo formado por Usain Bolt, Mo Farah, Carl Lewis y... María Pérez

La española María Pérez, ganadora de los oros en los 20 y 35 kilómetros marcha en los Mundiales de atletismo de Tokio, se ha convertido este sábado en la primera mujer en lograr dos dobletes mundiales consecutivos, tras los de Budapest 2023, y además iguala con su gesta al estadounidense Carl Lewis (100 y longitud), al jamaicano Usain Bolt (100 y 200) y al británico Mo Farah (5.000 y 10.000).

María Pérez, de 29 años, sigue coleccionando éxitos y escribiendo su nombre con letras de oro en el libro del atletismo histórico mundial. Su última gesta, tras repetir el doblete de Budapest en los Mundiales de Tokio, es ponerse a la altura de tres de los mejores deportistas de la historia.

EFE María Pérez posa con la medalla de campeona del mundo de los 20 kilómetros marcha.

Carl Lewis fue el primero en lograr dos dobletes consecutivos en pruebas individuales al ganar los 100 metros lisos y la longitud en los Mundiales de Helsinki 1983 y Roma 1987, cuando los campeonatos todavía se celebraban cada cuatro años.

Usain Bolt logró sus dos dobletes de oro individuales de forma consecutiva en los 100 y 200 metros en Moscú 2013 y Pekín 2015, siendo el gran dominador durante esos años de las pruebas de velocidad. En esos mismos Mundiales de Moscú y Pekín también fue gran protagonista Mo Farah, que hizo sus dobletes en los 5.000 y 10.000 metros.