María Pérez reina también en los 20 kilómetros marcha

María Pérez se ha colgado en la madrugada de este sábado su cuarta medalla de oro en unos Mundiales de atletismo tras ganar la prueba de los 20 kilómetros marcha con un tiempo de 1h25:54. La atleta española ya se subió a lo más alto del podio el pasado 13 de septiembre en los 35 kilómetros marcha y ha repetido triunfo en los campeonatos que se están celebrando en Tokio