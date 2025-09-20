COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

MUNDIAL ATLETISMO

María Pérez reina también en los 20 kilómetros marcha

La atleta española, que ya ganó el oro en la prueba de los 35km, repitió victoria y se colgó se cuarto oro mundial.

María Pérez cruzando la línea de meta en los 35 kilómetros marcha

CHINE NOUVELLE/SIPA / Cordon Press

María Pérez cruzando la línea de meta en los 35 kilómetros marcha.

Javier Pastor

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

María Pérez se ha colgado en la madrugada de este sábado su cuarta medalla de oro en unos Mundiales de atletismo tras ganar la prueba de los 20 kilómetros marcha con un tiempo de 1h25:54. La atleta española ya se subió a lo más alto del podio el pasado 13 de septiembre en los 35 kilómetros marcha y ha repetido triunfo en los campeonatos que se están celebrando en Tokio

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking