SEVILLA - RAYO

El 'odio hermanado' une a las aficiones de Sevilla y Rayo contra Del Nido Jr y Martín Presa durante el partido: "De Vallekas a Nervión..."

Los seguidores de ambos equipos exhiben pancartas cruzadas en el estadio sevillista pidiendo la marcha de los presidentes 

Pancartas en el Sánchez Pizjuán contra Martín Presa y Del Nido Jr

El partido entre el Sevilla FC y el Rayo Vallecano en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ha sido el escenario de una protesta conjunta y sin precedentes. Según han contado José Manuel Oliva y Víctor Fernández en 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, las aficiones de ambos equipos se han unido para mostrar su descontento contra sus respectivos presidentes, José María del Nido Carrasco y Raúl Martín Presa.

Un 'odio hermanado' en las gradas

La grada visitante, ocupada por los seguidores del Rayo, ha desplegado una pancarta con el lema "Del Nido Junior vete ya", dirigida al mandatario sevillista. Por su parte, un sector de la afición local ha respondido con otro mensaje contundente contra el presidente del club vallecano: "Presa inhabilitación".

Esta acción coordinada ha sido descrita como un "odio hermanado" entre dos aficiones unidas por el rechazo a sus directivas. La escena, calificada de "increíble" y "fantástica" durante la retransmisión del partido en directo, resulta especialmente llamativa, ya que, según los comentaristas, ambos presidentes mantienen una relación de amistad.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

