El Mirandés logra su primer punto en casa tras empatar con el Leganés

El Mirandés sumó su primer punto como local tras empatar frente al Leganés en un encuentro disputado que dejó muchas ocasiones pero ningún gol, fruto de la igualdad y el desacierto de ambos equipos en los metros finales.

El partido comenzó con ritmo y con las primeras llegadas del Leganés, el cuadro pepinero insistió y el Mirandés respondió con una ocasión clarísima en el minuto 29 con Selim El Jebari por la derecha, llegó hasta línea de fondo y cedió atrás para Barea, que falló a puerta vacía.

Hasta el descanso, el Leganés mantuvo más posesión, pero se encontró con una defensa mirandesa muy bien organizada, sin embargo, el equipo pepinero se marchó al descanso con mejores sensaciones, aunque sin traducir su dominio en goles.

Tras el paso por vestuarios, el Mirandés salió con más intensidad y las mejores llegadas fueron suyas y un error de Ignasi Miquel lo aprovechó El Jebari, que se plantó solo ante el portero pero cruzó demasiado su disparo.

El hispanomarroquí volvió a intentarlo en el 62’, siendo el jugador más activo del conjunto jabato, aunque sin puntería. En el tramo final, el cansancio y las imprecisiones marcaron el ritmo y ninguno de los dos conjuntos logró imponerse. El marcador no se movió pese a los intentos de última hora de ambos.

ficha del partido

Mirandés: Juanpa, Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Martín Pascual, Iker Córdoba, Pablo Pérez, Bauzá (Álex Cardero min 84), Barea, Illescas (Thiago Helguera min 70), Petit (Étienne Eto'o min 64) y El Jebari (Alberto Marí min 70).

Leganés: Soriano, Peña, Lalo, Miquel, Marvel (Enric Franquesa min 88), Duk (Óscar Plano min 66), Diawara, Guirao (Gonzalo Melero min 72), Naim (Pauwels min 88), Juan Cruz, Miguel de la Fuente (Diego García min 66).

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (comité vasco). Amonestó por el Mirandés a Barea (min 17), Marino (min 21), Hugo Novoa (min 39), Martín Pascual (min 42), Juan Gutiérrez (min 44), Eto'o (min 77) y por el Leganés a Duk (min 17).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio de Mendizorroza.