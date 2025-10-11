Jon Rahm se queda sin opciones en el Open de España

El golfista español Jon Rahm no culminó su intento de remontada en el Open de España para llegar al domingo con la emoción del título en el Club de Campo Villa de Madrid, desinflado su ataque en los segundos nueve hoyos ante la escapada del inglés Marco Penge.

A Rahm no le salió el plan ni mucho menos. El vasco avisó en la previa que trataría de meter el miedo a los de arriba, y se acercó incluso a un golpe con un -3 tras los primeros ocho hoyos. Sin embargo, el recorrido madrileño llevó al límite a un Rahm que pagó los errores y descarriló con un 'doble-bogey' en el hoyo 11.

Desde ahí, el ídolo local, tres veces campeón en busca de superar a Severiano Ballesteros, no supo levantar su vuelta, contrariado como el resto de la semana con los 'greenes' del Club de Campo. El vasco no cumplió, un flojo par en el 'día del movimiento' (-4 en total), y encima, los últimos partidos del sábado hicieron criba para que el desenlace sea cosa de un puñado de aspirantes.

Penge rompió el torneo, jugando increíble, pegando recto y sin meterse en problemas. El inglés, enchufado esta temporada con dos victorias en el DP World Tour, defendió el liderato que había alcanzado el viernes y lo agrandó con otra exhibición. Penge fue quien se encargó de alejar la cabeza de Rahm y de la gran mayoría, después de ocho 'birdies' casi seguidos, para un total de -16.

Los perseguidores serán el suizo Joel Girrbach (-12), el estadounidense Patrick Reed (-11), campeón del Masters en 2018; el inglés Daniel Brown (-11) y el norirlandés Tom McKibbin (-10). A partir de ahí, las opciones se complican aunque, con el apoyo del público, los españoles Ángel Ayora, a sus 21 años en su primer Open como profesional, y David Puig, ambos en -8, garantizaron la baza nacional ganando otra ronda al exigente campo madrileño.