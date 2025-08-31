COPE
mercado de fichajes

Nicolas Jackson desafía al Chelsea y se planta en Múnich

Cuando todo parecía listo para su cesión al Bayern, una lesión de última hora en el conjunto londinense frenó la operación. El senegalés, ya en Múnich, se niega a volver a Londres.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Alfonso Garrigues de las Heras

Publicado el

1 min lectura

El verano sigue dejando capítulos tensos en el Chelsea. Tras la confirmación del traspaso de Christopher Nkunku al AC Milan, el siguiente en salir parecía ser Nicolas Jackson. El delantero senegalés ya estaba en Alemania, listo para pasar las pruebas médicas con el Bayern de Múnich, que había acordado un préstamo de un año por 15 millones de euros, incluyendo una opción de compra no obligatoria de 80 millones. Sin embargo, un giro inesperado lo cambió todo.

Nicolas Jackson no quiere volver a londres

Durante el duelo contra el Fulham (2-0), Liam Delap sufrió una lesión muscular en el muslo apenas a los 12 minutos de juego, obligando al club londinense a replantearse sus movimientos. De forma repentina, el Chelsea intentó cancelar la cesión de Jackson y pedirle que regresara inmediatamente a Inglaterra. Pero el jugador y su entorno se opusieron rotundamente.

Jackson celebra el 2-1 del Chelsea al Betis

PA / Cordon Press

Chelsea's Nicolas Jackson (right) celebrates scoring their side's second goal of the game during the UEFA Conference League final match at Tarczynski Arena Wroclaw, Poland. Picture date: Wednesday May 28, 2025.

"El avión no regresa… Múnich", escribió su representante Diomansy Kamara en Instagram, dejando clara su postura. Desde Alemania, Max Eberl, director deportivo del Bayern, aseguró que no pueden actuar sin permiso del Chelsea, pero están buscando una salida consensuada con el futbolista.

Según The Times, Jackson sigue negándose a volver a Londres, esperando que el traspaso definitivo al club bávaro se concrete. Aunque el Chelsea contactó con él el sábado para evitar que completara el reconocimiento médico, el delantero se siente decepcionado con la marcha atrás del club inglés.Con Delap fuera por al menos seis semanas, el técnico Enzo Maresca no descarta acudir al mercado si finalmente Jackson sale. The Athletic informa que los blues ya exploran opciones para fichar a un nuevo ‘9’ que pueda competir con João Pedro si el senegalés abandona el equipo de forma definitiva.

