Mueren dos boxeadores japoneses tras sufrir graves heridas en la misma velada en Tokio

Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari fallecieron por las lesiones sufridas en una velada celebrada el 2 de agosto en el Korakuen Hall.

Alfonso Garrigues de las Heras

Publicado el

1 min lectura

Los boxeadores japoneses Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari han fallecido como consecuencia de las heridas sufridas durante una velada organizada el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio, ha confirmado la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

dos boxeadores mueren en una velada

Kotari, de 28 años y de peso superpluma, se enfrentó a su compatriota Yamato Hata y alcanzó un empate tras 12 asaltos justo antes de caer inconsciente. Urakawa, que competía en el peso ligero y que también tenía 28 años, quedó tendido durante el octavo y último asalto contra Yoji Saito y el combate tuvo que detenerse.

Ambos púgiles tuvieron que ser sometidos a operaciones cerebrales. Kotari falleció durante la noche del viernes, mientras que Urakawa sucumbió a las consecuencias de sus heridas el sábado.

La Organización Mundial de Boxeo mostró su pesar por los dos fallecimientos. "Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y la comunidad de boxeo japonesa durante este momento increíblemente difícil", indicó.

