El motivo por el que Emilio Pérez de Rozas cree que Florentino Pérez guarda silencio por el 'caso Dani Olmo': "¿Un presidente mejor que Laporta?"

Joan Laporta, sin querer desvelar las conversaciones privadas que ha mantenido con otros presidentes, no ha dudado en reconocer este martes que da las gracias a "los clubes que no se han posicionado en contra" del Barcelona por el 'caso Dani Olmo': "Les estoy agradecido. Pensad que nosotros podemos ser máximo rivales entre los clubes, pero fuera del terreno del juego, como club tenemos que estar defendiendo los intereses de todos y entre todos. Hay muchos clubes que no se han pronunciado y a ellos les estoy agradecido. Deben tener unos servicios jurídicos que saben de qué estamos hablando", ha declarado el presidente del Barcelona en una extensa rueda de prensa, la primera explicación pública que da desde entonces.

Pero una de las preguntas que se hace el madridismo es por qué el Real Madrid no ha dicho nada al respecto desde que se hizo oficial la cautelar para Dani Olmo y Pau Víctor.

Tal como resumió este martes Melchor Ruiz, en Deportes COPE, el club que preside Florentino Pérez no iba a pronunciarse de ninguna manera.

En primer lugar, porque respetaban los procesos cuando estos se abren. Por cierto, a día de hoy sigue abierto, la cautelar es provisional. Y segundo, porque no tenían toda la información y no les afectaba a ellos de forma directa. En el club entienden, por lo tanto, en aquel momento, que eran otros los que tenían que pronunciarse para dar toda la información.

LOS MOTIVOS POR LO QUE FLORENTINO NO CRITICA A LAPORTA

A esa pregunta que se hace el madridismo se sumó la opinión de Emilio Pérez de Rozas. El periodista cree que existen motivos para que Florentino Pérez no se posicione en contra del presidente del Barcelona, ni tan siquiera en casos como el de la cautelar a Dani Olmo: "¿Tú crees que Florentino Pérez encontraría para sus intereses un presidente mejor que Joan Laporta en el Barça?", lanzó Pérez de Rozas.

"Es evidente que a Florentino Pérez, que no olvidemos, le prestó, le cedió y le presentó a su mano derecha financiera, cofundador del Key Capital Partners, que está en la inversión del 'Espai Barça' y ha ayudado a el señor Laporta a ejecutar algunas de las palancas millonarias con las que se ha ido salvando el señor Laporta y su curiosa junta de amigos y enchufados y del cuñado", comentó en tono crítico.

Por eso cree y es "evidente que no va a hacer nada para que caiga el señor Laporta. Nada, absolutamente nada", insistió antes de lanzar una segunda pregunta.

"¿No tendría sentido que el único equipo grande que apoya la Superliga se fuera de la Superliga porque el Barcelona cambiara de presidente y el señor Florentino Pérez se quedara completamente solo defendiendo el gran proyecto millonario?".

GUASCH, Y LOS INTERESES DEL REAL MADRID

A la misma pregunta también respondió Tomás Guasch, que ironizó al comentar que "lo más bonito de la mañana" ha sido lo de "Laporta dando las gracias al Real Madrid. Ha sido tremendo, con el aplauso de las dos primeras filas. Yo casi he llorado".

Cree que la 'relación de amor' entre ambos clubes a nivel institucional va tan en serio que Guasch dejó caer que lo mismo, "ojito, este Barça le invita al Madrid al Joan Gamper, y gratis".

Después, lanzó un mensaje contra los clubes que han permanecido callados tanto en el escándalo por los pagos a Negreira y, ahora, con la cautelar del CSD al Barcelona, empezando por el propio Real Madrid: "El Madrid no debe ser el 'Papá Pitufo' de nuestro fútbol. ¡Los mudos, que hablen los mudos!".

