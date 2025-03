El motivo detrás del beso viral de Isco a Sara Sálamo tras su gol al Real Madrid

Este sábado el Real Madrid perdió ante el Betis (2-1) y dejó pasar la oportunidad de mantenerse en el liderato. A pesar de que los blancos se pusieron por delante, los de Pellegrini terminaron remontando gracias a un gol de Isco Alarcón de penalti, que celebró enérgicamente con un beso a su mujer, Sara Sálamo.

El partido de Isco fue para enmarcar. No solo fue el autor del gol de la victoria, sino que fue el exmediapunta del Real Madrid el que metió la pelota al hueco para Jesús Rodríguez, que terminó siendo derribado por Rüdiger.

Un momento que el jugador se llevará todo la vida, porque, sin duda, fue la imagen más icónica del partido. Pero todo tiene una razón de ser. Isco está grabando un documental sobre la recuperación de su lesión. Cabe recordar que el bético estuvo más de medio año sin poder pisar el terreno de juego por una grave lesión en el tobillo.

la crítica de los madridistas

A pesar de esto, el beso no fue lo único comentado en redes sociales. Muchos madridistas criticaron al jugador por la celebración. Tras ver cómo entraba el balón en la portería, Isco salió corriendo y se deslizó con las rodillas para celebrar el tanto, pero pronto se dirigió a la grada para ir con su mujer.

EFE Isco celebra el 2-1 del Betis contra el Real Madrid.

Por eso, el ex del Madrid, se disculpó con los aficionados blancos y explicó luego los motivos de la inesperada secuencia tras el penalti: "Estaba mi mujer ahí, que estoy grabando un pequeño documental sobre mi recuperación de lesión", afirmó. "¿Por qué lo he celebrado? He pedido perdón a la afición madridista. Llevaré siempre al Madrid en mi corazón", añadió.