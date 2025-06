El análisis que hace Tomás Guasch tras el triunfo del Real Madrid contra el Pachuca: "No está cerrada"

Pese a quedarse con un jugador en el minuto siete por la expulsión de Raúl Asencio, el Real Madrid acabó sumando la victoria ante el Pachuca en el Mundial de Clubes gracias a los goles de Jude Bellingham, Arda Guler y Fede Valverde. El Pachuca llegó a recortar distancias en el marcador con el gol de Montiel, pero finalmente no le dio tiempo a hacer más. Una vez superada esta prueba, los blancos jugarán el jueves de la semana que viene a las 3:00 de la mañana ante el Salzburgo su último partido de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Si el Madrid saca la victoria contra el equipo austríaco, se quedaría como líder de grupo y ahí conocería su rival en los octavos de final, que estaría entre el Manchester City de Guardiola o la Juventus de Turín.

EFE Varios jugadores del Madrid celebran un gol ante el Pachuca

Tomás guasch prefiere ser cauto

A los pocos minutos de acabar el partido en el Bank of America Stadium de Charlotte, Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego, aportó su visión acerca del primer triunfo de Xabi Alonso al frente del banquillo merengue. Esto comentó el conocido periodista catalán: "Hombre hemos visto el primer número de la era Xabi Alonso. El Madrid siempre hace cosas que entretienen. Bueno pues una más. Imagino que él va viendo como va evolucionando todo esto. Tiene mérito haberlo sacado. Es verdad que es el Pachuca y demás, pero yo sigo mirando al 'futurito'. Todo esto acabará como acabará, pero a mí me parece que para lo que el Madrid le vamos a exigir para el año que viene, esa plantilla no está cerrada".

