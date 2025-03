Bartra elogia en Tiempo de Juego el gran partido de Isco contra el Real Madrid: "Es un jugón"

Marc Bartra, después de la victoria del Betis contra el Real Madrid, ha pasado este sábado por Tiempo de Juego y analizado el partido realizado por el equipo verdiblanco. "Ellos han entrado muy bien al partido, pero con el paso de los minutos hemos sabido rectificar. Y me quedo con eso porque habla muy bien de la familia que somos. Por eso tiene más mérito remontar el partido", empezó comentando.

Y agregaba: "En el vestuario hemos hablado que el Real Madrid no necesita mucho para ganar un partido y en la segunda parte hemos sido superiores y también hemos estado muy atentos atrás".

"Nuestra idea no era que el Real Madrid nos metiera atrás. Hemos repetido el once del partido contra el Getafe, pero son dos partidos completamente diferentes. Somos un equipo completo y que sabe adaptarse a cualquier circunstancia, por ello no hemos perdido la cara al partido", dijo sobre el planteamiento inicial.

En cuanto al objetivo de la temporada, Bartra dijo: "Vamos a pelear el siguiente partido, tanto el del jueves como el del domingo. Cuando termine la temporada ya valoraremos lo que hemos logrado, pero obviamente tenemos equipo para estar ahí arriba, lo sabemos y creemos en ello".

El defensa del Betis también se deshizo en halagos hacia Isco y Antony. "Es un jugón. Es uno de los mejores futbolistas con los que he jugado. Es una pasada", afirmaba sobre el malagueño. Y sobre el brasileño, señaló que "marca diferencias" y que "es uno de los mejores extremos de LaLiga".