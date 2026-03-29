El Eibar gana a Las Palmas y aprieta la lucha por el playoff

El Eibar prosigue su fenomenal escalada y hoy en Ipurua se ha impuesto con claridad al Las Palmas por 3 goles a 1, con lo que iguala la diferencia de goles con los isleños y se coloca a solo tres puntos de la sexta plaza.

Comenzó fuerte el Eibar con un aviso en el primer minuto en forma de remate de cabeza de José Corpas que detuvo bien Horkas. Tras este arranque fulgurante de los armeros, el encuentro entró en una fase más calmada, pero esta duró poco, ya que apenas transcurrido el primer cuarto de hora, un remate de Cubero desde fuera del área acabó con una nueva parada de Horkas, que no pudo atajar el balón y el rechace fue a los pies de un oportunista Mada, que batió a placer al guardameta del club isleño.

Pero la alegría local duró poco, ya que en la siguiente jugada un rápido contragolpe de Las Palmas culminó con un buen disparo con el pie desde dentro del área de Manu Fuster, que sirvió para alojar el balón en la red. El partido estaba loco y dos minutos más tarde Martón marcó un segundo tanto de cabeza, que posteriormente fue anulado por un derribo previo de Sergio Álvarez de un jugador de Las Palmas.

Los canarios trataban de desbordar por velocidad a los jugadores armeros y Ale García lo logró en dos ocasiones prácticamente seguidas en la que su disparo salió alto la primero y pegó en el larguero la segunda. Aún tuvo una tercera Jesé cumplida la primera media hora, pero su tiro se fue desviado.

El Eibar reaccionó marcando en el minuto 32 el segundo tanto por medio de Martón a pie de portería y tras recibir un exquisito pase filtrado de Aleix Garrido. Ocho minutos después, un cabezazo de Miyashiro dentro del área armera pegó en el larguero y salió fuera de la línea por centímetros.

Pero tras el susto llegó la jugada del tercer gol del Eibar, Cubero dio a Martón el pase de la muerte y este solo tuvo que meter el pie desde el frente de la portería para marcar el tercero del Eibar en el minuto 43. Las Palmas pudo acortar distancias tras una falta directa al borde del área provocada por un derribo de Aleix Garrido. La sacó Kiriam, que mandó el balón muy alto. Al descanso 3-1 para los armeros.

Las Palmas salió con fuerza en el segundo período y pudo acortar distancias con un disparo de Miyashiro quien a puerta vacía envió el balón por encima del larguero. El japonés volvió a intentarlo en el minuto 52 con un cabezazo que se fue flojo. En el 58 sí que marcó de cabeza, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego del delantero japonés.

FICHA DEL PARTIDO:

3.- Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain, Jair, Arbilla, Aleix Garrido (Olaetxea, m. 66), Sergio Álvarez, Corpas (Álvaro Rodríguez, m. 87), Mada (Javi Martínez,, m. 75), Guruzeta (Adu Ares, m. 87) y Martón (Bautista. m. 66).

1.- Las Palmas: Dinko Horkas, Viti, Barcia (Alex Suárez, m. 83), Mika Marmol, Clemente, Manu Fuster (Iván Gil, m. 83), Loidice, Kirian (Pejiño, m. 68, Ale García (Estanis, m,. 57), Jese (Iker Bravo, m. 68) y Miyashiro,

Goles: 1-0, m. 16. Mada. 1-1, m. 17. Manu Fuster. 2-1, m. 32. Martón. 3-1, m.43. Martón.

Árbitro: El colegiado Germán Cid del Comité Castellano Leonés. En el minuto 57 amonestó a Corpas. En el 70 tarjeta amarilla para Olaetxea. En el 80 amonestó a Mika Marmol. En el 85 la cartulina la recibió Magunagoitia. En el 87 amonestó a Bautista. En el 92 amonestó a Alex Suárez.

Incidencias: 4.819 espectadores en Ipurua.