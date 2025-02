Manolo Lama explica el motivo por el que Soto Grado pitó el penalti de Tchouaméni a Samu Lino: ”Obliga”

El Real Madrid y el Atlético llegan al derbi rodeados por la polémica arbitral, después de los fallos del colegiado en el partido de los madridistas en Cornellá. El club blanco escribió una carta quejándose del nivel del arbitraje español y los colchoneros continuaron calentando la previa del partido con todo tipo de tuits.

A pesar de esto, los presidentes del Real Madrid, Florentino Pérez, y del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, rebajaron la tensión previa al partido tras el escrito del club madridista solicitando cambios inmediatos en el estamento arbitral y la ironía en redes sociales de los rojiblancos.

Para el encuentro, Carlo Ancelotti no tocó su habitual sistema 4-3-3 en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid y, con siete novedades respecto al equipo titular con rotaciones que jugó en Copa ante el Leganés, apostó por una defensa inédita con Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni de central junto a Raúl Asencio y Fran García ganando la partida a Ferland Mendy.

EFE Julián Álvarez celebra el 0-1 en el Real Madrid - Atlético de Madrid.

Las bajas por lesión de Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Éder Militao y David Alaba provocan el estreno de una defensa de circunstancias en el Real Madrid. Tchouaméni, tras jugar de mediocentro en Butarque, regresó al puesto de central y formó pareja con el canterano Asencio.

La goleada recibida en el último partido de los considerados grandes, ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, no provocó un retoque en el dibujo de Ancelotti, que mantiene su tridente con Rodrygo junto a Vinícius y Kylian Mbappé, que se estrena en un derbi.

El Real Madrid empezó el partido con Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Raúl Asencio, Fran García; Fede Valverde, Dani Ceballos, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Por su parte, el Cholo Simeone, eligió finalmente a Pablo Barrios, Marcos Llorente y Samuel Lino para componer el once titular en el derbi de este sábado contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el que Antoine Griezmann y Julián Alvarez formaron la delantera.

El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, José María Giménez, Clement Lenglet y Javi Galán, en la defensa; Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios y Samuel Lino, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en el ataque, según la alineación oficial publicada en sus canales oficiales.

Poco tardó en llegar la polémica al partido. En el minuto 32, Samu Lino cayó al césped después de un contacto con Tchouaméni. En un principio Soto Grado no detectó ninguna infracción en la jugada. Por eso, el brasileño que tiró de veteranía se quedó doliéndose sobre el verde.

la reacción en 'tiempo de juego'

Finalmente, el VAR, liderado por De Burgos Bengoetxea, llamó al colegiado y se terminó pitando penalti por el pisotón del francés al jugador colchonero. Una acción que se comentó en 'Tiempo de Juego' y Manolo Lama aseguró que “Lino a obligado al VAR a revisar la acción”. Por esto mismo, Paco Gonzalez afirmó que “se premia la exageración”.

Captura de pantalla Imagen VAR del penalti polémico de Tchoaumeni a Samu Lino

“Eso ya pasó con Abel Ruiz en la SU-21 en la final contra Inglaterra. Eso está más que estudiado. Petón, me han cantado tus argumentos, pero por favor, que el oyente sepa que el árbitro tiene la última palabra y puede no hacer caso al VAR. A mí me pasó en un Alavés Betis”, terminó diciendo Mateu Lahoz.

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).