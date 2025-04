Messi desvela que quiso volver al Barcelona y no pudo: "Tuve la intención..."

El jugador argentino Leo Messi confesó que tras su paso por el Paris Saint-Germain tuvo "la sensación de poder volver a Barcelona", donde "siempre" quiso estar, "pero nuevamente no se pudo" y eligió el Inter Miami de la Major League Soccer estadounidense en una "decisión familiar", al mismo tiempo que reconoció y destacó las "condiciones bárbaras" de Lamine Yamal.

"Tuve la intención de poder volver a Barcelona, y estar donde yo siempre quise estar, pero no se pudo nuevamente, y después fue una decisión familiar", comentó en una entrevista a 'Simplemente Fútbol' sobre su decisión de abandonar el PSG y salir rumbo a la MLS en el verano de 2023.

El '10' "tenía claro que no quería estar en otro equipo de Europa", era algo que no se le "pasaba por la cabeza", y se decantó por el Inter Miami por "una decisión familiar", para "vivir en Estados Unidos y disputar esta liga en un club que está creciendo y tiene ilusiones de hacer cosas grandes".

"Veníamos de dos años complicados porque veníamos de vivir de una manera en Barcelona y en París la familia estuvo bien, pero no me sentí cómodo en el día a día y en los entrenamientos. Queríamos estar seguros de que la familia esté bien y yo disfrutar de lo que a mí me gusta", reveló sobre sus dos últimos cursos en la capital francesa.

EFE Leo Messi, el día de su despedida del Barcelona.

Pero ahora, en Miami, Messi se ha reencontrado con su esencia futbolística. "Ahora disfruto y ya no puedo pedir más nada, pero quiero seguir compitiendo y ganando, eso no se me va a ir nunca, porque es mi esencia y porque crecí de esa manera, me gusta ganar y competir", defendió.

También después de levantar la Copa del Mundo con Argentina en 2022, cuando ya logró "todo" en el fútbol. "Eso es lo máximo, para cualquier jugador llegar a eso es lo más difícil, lo más lindo. En mi caso, era lo único que me faltaba, no puedo pedir más nada. Le dije a mi familia 'ya está, después de esto hicimos todo, conseguimos todo y no nos queda nada'", comentó.

Además, Messi ensalzó la temporada de Lamine Yamal en el Barça y la selección española. "Es impresionante lo que demuestra, lo que está haciendo, lo que hizo, porque ya fue campeón de Europa, tiene 17 años todavía", elogió. "Está en un proceso de crecimiento también, y va a crecer todavía aún más como jugador, va a ir agregando cosas a su juego, como inicié yo, él también inició por derecha, quizás en unos años termine jugando de otra manera también. Pero no hay duda que tiene unas condiciones bárbaras y que hoy por hoy ya es uno de los mejores del mundo", concluyó.