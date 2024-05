El Bournemouth compra definitivamente a Enes Ünal

El delantero turco Enes Ünal jugará en el Bournemouth las próximas cuatro temporadas, después de estar cedido allí desde el pasado mes invernal por el Getafe, club del que ya queda desvinculado, según informaron ambos conjuntos en sendos comunicados este miércoles.

"Estamos encantados de anunciar que el delantero Enes Ünal se ha unido al AFC Bournemouth con un contrato permanente", avanzó el conjunto inglés en su página web, donde confirmó que el ariete, de 27 años, se compromete con la entidad para los próximos cuatro años.

El delantero dejó el Getafe en el pasado mercado invernal para poner rumbo a los 'cherries', después de superar una larga lesión de rodilla en el conjunto 'azulón'. El turco, que estará en la Eurocopa de este verano, disputó en ese tramo final del curso un total de 17 encuentros con los ingleses, dirigidos por Andoni Iraola, en los que marcó dos tantos.

"Estoy muy contento de volver al Bournemouth para la nueva temporada. He disfrutado poniéndome a prueba en la Premier League al tiempo que recuperaba mi forma física, y ahora estoy muy ilusionado con los próximos años", comentó Ünal a los medios del club, confesando que tiene "muchas ganas" de "formar parte" de un proyecto con "un gran potencial".

