La mensaje de Paco González, director de Tiempo de Juego, sobre el arbitraje español: "Lo digo sin ninguna ironía"

El pasado mes de julio Fran Soto presentó al nuevo equipo del Comité Técnico de Árbitros liderado por Fernández Borbalán y Prieto Iglesias, quienes sustituyeron a Medina Cantalejo, Clos Gómez y Rubinos Pérez que fueron cesados por una Real Federación Española de Fútbol que buscaba renovar el arbitraje español y calmar las aguas que estaban muy revueltas en los últimos tiempos.

Europa Press Nuevo organigrama del CTA de la RFEF

LAS NUEVAS MEDIDAS DEL CTA NO TERMINAN DE CONVENCER

La RFEF, a través del propio CTA, impulsó varias medidas, como fue el cambio en las designaciones, que se conocen con tan solo 24 horas antes del partido, para evitar presiones y proteger a los colegiados.

Pero, sin duda, la gran novedad es la introducción de 'Tiempo de Revisión', un formato audiovisual donde los árbitros explican públicamente después de cada jornada las jugadas más polémicas.

EFE Huijsen se marcha del campo tras ser expulsado contra la Real Sociedad.

Un formato que, por el momento, ha suscitado más sospechas y no apaga los incendios que se producen en los partidos. Y como ejemplo están la tarjeta roja que vio Huijsen frente la Real Sociedad y la no expulsión de Koke contra el Rayo Vallecano que le permitió jugar el derbi ante el Real Madrid.

LA REFLEXIÓN DE PACO GONZÁLEZ sobre el arbitraje español

Durante el Real Oviedo - Levante se habló sobre el nivel actual del arbitraje español tras una pequeña jugada polémica en la que el colegiado Munuera Montero no señaló una falta.

900/Cordon Press Munuera Montero dirigiendo un partido de La Liga.900/Cordon Press

Heri Frade fue el primer en mostrar sus dudas y dijo: "Ayer, en el Osasuna - Getafe, ya vimos un arbitraje de Alberola Roja, quien para muchos de nosotros es el mejor, que no alteró el signo del partido, pero su manera de llevarlo fue raro".

Paco González se unió al debate y comentó: "Yo en el arbitraje español, ahora lo digo sin ninguna ironía, quitaría ya la palabra 'el mejor' y diría 'el menos malo'. Lo digo de verdad; es decir, no veo a nadie en un nivel ahora como para decir que alguien es el mejor".

El director de Tiempo de Juego quiso ir más allá y explicó: "Todo te la arman en más o menos medida, pero está flojuchos. Y creo que este cambio de directrices no sé si a algunos les afecta para bien o para mal".

Marcos López fue el encargado de cerrar el debate y señaló: "Yo la percepción que tengo es que, sin entender arbitraje, tienen la necesidad de pitar. Deben dejar que el juego fluya, ese el gran arbitraje".