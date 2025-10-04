Petón, comentarista de Tiempo de Juego, analiza el futuro de Jagoba Arrasate tras una nueva derrota del Mallorca: "No le va a valer"

El Mallorca cayó este sábado ante el Athletic por 2-1 y con esta derrota, el técnico balear Jagoba Arrasate se queda al borde del despido. Como señala nuestro compañero Pedro Martín, es el peor Mallorca en la 8ª jornada desde 2005 (5 puntos), y arrastra una mochila de malos resultados. Sólo 5 victorias en 29 partidos disputados en 2025 (8 empates y 16 derrotas).

la otra cara de la moneda

Un gol de Alejandro Rego en el minuto 82 ha dado la victoria al Athletic Club sobre el Mallorca, y ha roto así la racha de cuatro partidos sin ganar que acumulaba el equipo rojiblanco, que hunde al cuadro bermellón en la última plaza.

Un penalti transformado por Iñaki Williams en el minuto 9, cometido por Martin Valjent sobre el propio capitán, dio ventaja al Athletic al descanso.

LaLiga Alejandro Rego celebra el gol en el Athletic-Mallorca

En el minuto 77 un golazo de Samu Costa, en un centro chut desde la banda izquierda con el que superó a Unai Simón, puso el 1-1 y cinco minutos después, en el 82, Rego firmó el 2-1 rematando desde el punto de penalti un centro de Jesús Areso.

la opinión de petón

José Antonio Martín Otín 'Petón' estuvo comentando el encuentro en Tiempo de Juego y al término del encuentro, dejó claro su mensaje al apuntar que el futuro de Arrasate puede estar lejos de Mallorca: "Mi Pedrito ha dicho que el principio de temporada del Mallorca es un churro. Y es un churro. Pero miremos que, estando mal, con todo el lío que ha tenido en verano, todo ese desastre que al final se nota, los partidos los pierde por un gol. Está ahí cada semana. No le va a valer a Jagoba, sin embargo, que lo siento mucho".

EFE Jagoba Arrasate, durante el Athletic-Mallorca

El Mallorca, en ocho jornadas, ha sumado solo cinco puntos, con solo una victoria, en el anterior partido ante el Alavés, y con cinco derrotas.

Después del parón de selecciones, el Mallorca visitará al Sevilla el sábado 18 de octubre a las 14:00h