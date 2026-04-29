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El mensaje de Jannik Sinner en la cámara de televisión tras derrotar a Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: "What a player!"

Sinner alaba el gran partido del madrileño en los cuartos de final

Jannik Sinner firma en la cámara tras derrotar a Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open

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Jannik Sinner firma en la cámara tras derrotar a Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open

Agencia EFE

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El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, ensalzó el talento y el buen juego de su rival, el español Rafa Jódar, al que venció en el encuentro de cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

El italiano, a la hora de cumplir con el trámite de firmar a la cámara de televisión, escribió: "¡Qué jugador!" en alusión al buen partido realizado por el madrileño que sale de la Caja Mágica en el puesto 34 del ránking ATP y que tuteó al número uno del mundo.

Sinner ganó a Jódar por 6-2 y 7-6(0) y se situó, por primera vez, en las semifinales del Masters de Madrid.

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