TENIS
El mensaje de Jannik Sinner en la cámara de televisión tras derrotar a Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: "What a player!"
Sinner alaba el gran partido del madrileño en los cuartos de final
Agencia EFE
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El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, ensalzó el talento y el buen juego de su rival, el español Rafa Jódar, al que venció en el encuentro de cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.
El italiano, a la hora de cumplir con el trámite de firmar a la cámara de televisión, escribió: "¡Qué jugador!" en alusión al buen partido realizado por el madrileño que sale de la Caja Mágica en el puesto 34 del ránking ATP y que tuteó al número uno del mundo.
Sinner ganó a Jódar por 6-2 y 7-6(0) y se situó, por primera vez, en las semifinales del Masters de Madrid.
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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h