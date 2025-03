El mensaje claro de Elías Israel al Barcelona y al Osasuna por querer cambiar la fecha de su partido aplazado: "Escándalo de dimensiones siderales"

Todo indica que el Barcelona-Osasuna no va a poder moverse más allá de la última fecha propuesta por la Federación Española de Fútbol: el jueves, 27 de marzo.

El Barça-Osasuna fue aplazado el día 8 de marzo por el fallecimiento repentino del médico del club azulgrana, Carles Miñarro, la misma tarde del día de la disputa del encuentro.

El caso es que la fecha no gusta a ninguno de los dos clubes. El Barcelona tiene problemas por las fechas a causa de los jugadores que tienen que viajar con sus selecciones. Ese partido frente a Osasuna se disputaría dos días después de que Araujo y Raphinha tuvieran que jugar con Uruguay y Brasil.

EFE Raphinha celebra el 1-0 del Barcelona contra el Benfica.

Según informó Helena Condis, el Barcelona parece que asume que no podrá mover la fecha pero eso no quita el cabreo que tiene todo el club. El enfado se mantiene pero son pesimistas, están resignados mientras esperan la respuesta al recurso interpuesto.

El más enfadado en el Barcelona es el entrenador, Hansi Flick porque no podría contar con dos de sus futbolistas fundamentales en el once titular habitual, ya que Araujo y Raphinha aterrizarán en Barcelona ese mismo jueves, día de partido, más allá de que el resto de internacionales estarían con sus selecciones concentrados hasta el mismo martes o incluso miércoles de esa semana.

El sentir del vestuario del Barcelona lo expresó perfectamente Pedri, en declaraciones a Rac1, en Cataluña: "La verdad que es un poco raro, no sabía que iban a poner ese partido ese día pero bueno, no lo entiendo mucho porque ya el Real Madrid se quejó de que no se juegan con 72 horas de descanso y creo que para LaLiga es verdad que no tenemos muchas fechas para ponerlo. Al final, al no tener esos dos jugadores creo que nos perjudica un poco. A ver qué pasa...", declaró.

En el caso de Osasuna, el club rojillo impugnará ante el el Juez Único de Competición porque tiene programado un día antes su partido de LaLiga frente al Athletic Club, por lo que tendría que mover igualmente la fecha del mismo.

Ambos clubes mostraron preferencia por jugar el partido entre la penúltima y la última jornada de Liga.

¿Por qué no va a poder moverse de fecha? responde elías israel

El análisis del comentarista de la Cadena COPE, Elías Israel, hace ver que la tarea que tienen entre manos tanto el Juez de Competición como ambos clubes no es fácil con el panorama que hay por delante.

Elías parte de la mala idea que sería celebrar el Barcelona-Osasuna en la fecha propuesta del 27 de marzo: "Disputar el partido ese día, evidentemente, sería un agravio, porque al tener jugadores desplazados, genera un perjuicio", argumentó antes de razonar por qué hacerlo en la fecha que proponen los dos clubes, entre las fechas de las jornadas 37 y 38 sería todavía peor.

USA / Cordon Press Este sábado debía disputarse el partido a las 21:00 horas.

"Hacerlo entre la penúltima y la última jornada sería un escándalo de dimensiones siderales. No tendría ningún sentido el unificar horarios en las dos últimas jornadas y poder meter un partido por medio. Sería un absoluto desastre y sería durísimo para la competición", explicó Elías Israel con mucha contundencia contra la propuesta. Por eso, y en conclusión, "yo creo que no hay otra opción que jugar el 27 de marzo".

En principio, la decisión definitiva se conoce este mismo jueves, justo una semana antes de la fecha que toma enteros para la celebración del encuentro.