Mbappé apunta al derbi tras superar su lesión

El francés Kylian Mbappé completó un nuevo entrenamiento intenso, demostrando que está totalmente recuperado del esguince de rodilla que le obligó a parar hace un mes, y aumenta sus opciones de titularidad en el derbi ante el Atlético de Madrid, como Álvaro Carreras, una vez superada su dolencia de gemelo.

Las buenas noticias para Álvaro Arbeloa a dos días del derbi del Santiago Bernabéu las representan Mbappé, Carreras y Raúl Asencio, que por segundo día consecutivo trabajaron en la dinámica de grupo. También lo hizo Jude Bellingham, que apura para poder regresar a una convocatoria con opciones de minutos, pero pocas de iniciar el partido.

realmadrid.com Kylian Mbappé, durante la sesión de este lunes de entrenamiento

Los jugadores que están disponibles par el técnico madridista comenzaron la sesión en el gimnasio con trabajo de fuerza y, posteriormente, sobre el césped completaron ejercicios con balón, una parte táctica con acciones de estrategia con consignas de Arbeloa y un partido final. Las imágenes difundidas por el club blanco muestran a Mbappé muy activo, rápido en regates y buscando afinar puntería en la definición.

También mejora físicamente Carreras, superada su lesión de gemelo, y Asencio que ya ha dejado atrás los problemas musculares que le impidieron viajar a Mánchester y jugar ante el City en la Liga de Campeones.

Fue el segundo día sin Thibaut Courtois, que será baja más de un mes por una lesión muscular, y con el foco en Andriy Lunin, que ocupará su puesto ante el Atlético de Madrid de inicio, tras jugar la segunda parte ante el Manchester City.

Mientras, los lesionados Éder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes fueron las ausencias en el grupo, trabajando en sus respectivos planes de recuperación, todos descartados para el derbi que el Real Madrid terminará de preparar el sábado desde las 11:00 horas en su ciudad deportiva.