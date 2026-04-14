mls
Mascherano deja de ser entrenador del Inter Miami
El argentino anunció este martes su decisión de renunciar al cargo de entrenador del Inter Miami por motivos personales.
Agencia EFE
Publicado el
1 min lectura
El argentino Javier Mascherano anunció este martes su decisión de renunciar al cargo de entrenador del Inter Miami por motivos personales.
"Quiero comunicarles que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF", indicó el exjugador en un comunicado distribuido por el club.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h