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Mascherano deja de ser entrenador del Inter Miami

El argentino anunció este martes su decisión de renunciar al cargo de entrenador del Inter Miami por motivos personales.

Mascherano deja el Inter de Miami

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Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

El argentino Javier Mascherano anunció este martes su decisión de renunciar al cargo de entrenador del Inter Miami por motivos personales.

"Quiero comunicarles que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF", indicó el exjugador en un comunicado distribuido por el club.

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